Le crespelle di ceci con spinaci e funghi sono sicuramente un piatto ricco e sostanzioso. Ma soprattutto danno tanto nutrimento prezioso il nostro corpo.

Le crespelle di ceci con spinaci e funghi mettono al centro un legume troppo spesso sottovalutato. I ceci infatti sono tra i più proteici in circolazione. Danno infatti un contributo calorico superiore a piselli, fagioli e lenticchie e contengono anche acido linoleico. Si tratta di un grasso essenziale che aiuta a prevenire le infiammazioni e abbassa i livelli di colesterolo cattivo con un’azione protettiva sulla circolazione sanguigna.

Inoltre sono una preziosa fonte di vitamine (betacarotene, vitamine del gruppo B) e minerali come fosforo, potassio e magnesio, ma anche ferro e acido folico.

Se vuoi restare aggiornato sulla categoria cucina, ricette e come preparare squisiti pranzi o cene clicca qui!

Crespelle di ceci con spinaci e funghi, una ricetta sorpremdente

Questo spiega perché in cucina i ceci vengono spesso utilizzati non solo per piatti vegetariani e vegani, ma anche per preparare gustosi primi sotto forma di farina. È il caso di queste crespelle di ceci con spinaci e funghi. Vediamo come si preparano.

Ingredienti:

150 g farina di ceci

500 g spinaci crudi

20 gi funghi secchi

400 ml latte di soia

400 ml di acqua

1 porro

3 cucchiai farina di riso

50 g nocciole tritate

1 cucchiaino di zenzero

1 spicchio di aglio

noce moscata

olio di oliva

olio di arachide

sale

Preparazione:

Per prima cosa amalgamate la farina di ceci con 400 ml d’acqua, aiutandovi con una frusta già qualche ora prima della cottura. Poco prima di preparare le crespelle, aggiungete anche un pizzico di sale, i funghi secchi ammollati e tritati insieme alla parte interna del porro affettata.

In una pentola d’acqua calda scottate qualche foglia di spinaci per una trentina di secondi, poi il resto degli spinaci per cinque minuti. Quando saranno cotti strizzateli dall’acqua, raffreddateli e tritateli.

Quindi mescolate in un pentolino la farina di riso con tre cucchiai d’olio d’oliva, unite il latte di soia caldo, amalgamate bene e portate a bollore continuando a girare. A cottura ultimata, aggiustate di sale e aromatizzate con noce moscata.

Tritate lo spicchio d’aglio, rosolatelo in padella con poco olio, poi unite lo zenzero e gli spinaci tritati. Salate e aggiungete la salsa a base di soia, completando poi con le nocciole tritate sempre mescolando bene.

Scaldate una padella per le crespelle, oliatela leggermente con l’olio di arachide e versate un mestolo alla volta di pastella. Stendetelo per formare le crespelle, cuocendole circa 2-3 minuti per lato.

Una volta che le crespelle sono pronte disponetele sul piatto di portata versando sopra la salsa agli spinaci e funghi. Come decorazione utilizzate qualche nocciola intera.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI