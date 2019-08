Nadia Toffa, morta la nonna: non ha retto al dolore – Video

Nadia Toffa, è passata a miglior vita anche la nonna della famosa giornalista: non ha retto al dolore. Tutto quello che c’è da sapere in un video

La nonna Nadia Toffa è morta a 97 anni a pochi giorni dai funerali della nipote, distrutta dal dolore per la sua perdita.

Lei si chiamava Maria Cocchi, aveva, viveva a Cerveno, in provincia di Brescia, dove si era trasferita dopo il matrimonio con l’uomo della sua vita, Enrico (passato a miglior vita diversi anni fa). Le persone che la conoscevano la descrivevano come una donna dolce e coraggiosa ed ora potrà riabbracciare la nipotina in Cielo.

Leggi anche >>> Paura a Lampedusa:frana un pezzo di costone sull’Isola dei conigli-VIDEO

Leggi anche >>> Consultazioni, concreta l’ipotesi di una donna alla guida di Palazzo Chigi

Leggi anche >>> Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo senza freni contro Er Faina

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI