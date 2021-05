Svelati i segreti delle star di Hollywood per sembrare più magre: ecco le tips utili

Anche le star di Hollywood hanno i loro segreti per sembrare più magre: ecco le tips utili da cui possiamo prendere spunto.

Probabilmente molte di noi pensano che le star di Hollywood siano perennemente perfette. Ebbene no, anche loro come tutti i comuni mortali hanno dei periodi in cui sono fuori forma.

La differenza è che però conoscono molti trucchi per nascondere queste imperfezioni e sanno come vestirsi per sembrare subito più magre. In effetti, ci sono diversi accorgimenti che possono aiutarci in questo senso.

Scopriamo allora quali sono i segreti delle star di Hollywood per sembrare più magre grazie ad alcune semplici tips sull’abbigliamento giusto da indossare.

Ecco i segreti delle star di Hollywood per sembrare più magre

1) Conoscere la forma del proprio corpo. È il primo passo fondamentale per valorizzare appieno le proprie forme. A questo proposito noi di Chedonna.it vi abbiamo fornito numerosi consigli. Qui puoi trovare degli outfit in base alla forma del corpo e scoprire qual è la tua con l’aiuto delle star. Non solo, una volta che hai scoperto la forma del tuo corpo qui puoi trovare dei consigli personalizzati in base alla tipologia di fisico.

2) Indossare l’intimo giusto. Sembra una banalità ma l’intimo è il primo strato che veste il nostro corpo e lo modella. Pensiamo a un seno abbondante. Se non lo vestiamo con il giusto reggiseno può diventare troppo ingombrante. Qui trovi alcuni consigli per reggiseni taglie forti. Non solo, se abbiamo un po’ di pancetta o un fondoschiena particolarmente abbondante di sicuro indossare un perizoma o una brasiliana che strizza non aiuterà. Meglio optare per una mutandina più contentiva che andrà a snellire il nostro giro vita e modellerà i nostri fianchi. In commercio esistono modelli con la pancera integrata che modellano alla perfezione il fisico e indossate sotto a un vestito ci fanno guadagnare subito una taglia in meno. Anche le calze contenitive sono una soluzione per assottigliare il girocoscia. Insomma, di strategie con la lingerie ce ne sono davvero tante da mettere in pratica.

3) Sfruttare i colori a nostro vantaggio. A seconda della forma del corpo dobbiamo scegliere i colori o le fantasie. Partendo dal presupposto che se siamo più abbondanti sotto e quindi abbiamo un fisico a pera dovremo vestirci di scuro in quelle zone e mettere colori più chiari di sopra. Un’altra strategia per sembrare subito più magre è indossare il monocolore. Evitiamo inoltre fantasie che allargano come le strisce orizzontali, se proprio ci piacciono indossiamole verticali in questo modo tenderanno ad allungare la figura e farla sembrare più snella.

4) Come nascondere la pancetta. Anche le star di Hollywood si concedono qualche stravizio, anzi, probabilmente più di uno. E come noi comuni mortali anche loro sono costrette in determinate situazioni a nascondere un po’ di pancetta. Qui puoi trovare alcune dritte su come vestirsi per nascondere la pancia.

5) Minimizzare le cosce grosse. Sono diverse le star hollywoodiane con questa caratteristica fisica basti pensare a Beyoncé, Ashley Graham, Kim Kardashian e ancora potremmo continuare. Eppure sono considerate tutte delle vere sex symbol. Ecco alcune tips nascondere le cosce grosse con i vestiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce)

6) Nascondere i fianchi larghi. Anche questa è una caratteristica fisica che interessa molte donne e qui puoi trovare validi suggerimenti per minimizzarli. Non solo, questo è un vero e proprio escamotage che stanno usando diverse donne. Insomma, anche qui di metodi ce ne sono se vogliamo nascondere questa parte del corpo.

7) Indossare i tacchi. Infine, vi consigliamo di allungare la figura con i tacchi. Sembra una banalità ma il tacco slancia e di conseguenza vi fa sembrare anche più magre.