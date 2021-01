Pensi di avere i fianchi troppo larghi e sei in cerca di qualche suggerimento per nasconderli? Bene, ecco cinque idee per te!

Inutile girarci intorno: pensi di avere un difetto legato ai tuoi fianchi che vuoi assolutamente minimizzare?

Non saremo di certo noi ad obbligarti a credere che il tuo fisico, non importa di quale misura sia, va bene così com’è.

Se pensi di voler cercare di minimizzare la tua figura, ecco cinque suggerimenti per “attaccare” i tuoi fianchi e farli diventare… quasi invisibili!

Fianchi larghi: cinque trucchi per nasconderli con i vestiti

No, non prendere il metro e non dirci la misura dei tuoi fianchi: a noi non interessa assolutamente!

Pensiamo che tu non abbia nessun tipo di problema e che, anzi, dovresti metterti quello che ti piace di più e ti fa sentire a tuo agio.

Questo non vuol dire, però, che se credi di avere i fianchi larghi ti lasceremo senza consigli per migliorare il tuo stile!

Conoscere le forme del nostro corpo, infatti, è basilare per capire quali siano i capi che ci stanno meglio: qui trovi una lista dettagliata di tutte le tipologie di fisico e vestiti!

Insomma, esistono dei trucchetti che possono aiutarti a “nascondere” i fianchi se li vedi troppo larghi ed assicurare che la tua figura sia più armonica.

Pronta a scoprire quali sono i cinque trucchetti per nascondere i fianchi larghi?

Eccoli qui:

no all’oversize : sì, è vero, tute e felpe giganti sono comode e veramente belle ma se hai i fianchi grandi devi lasciar perdere tutti i vestiti che non sono della tua taglia .

Certo, scegli sempre abiti della tua misura o che abbiano linee morbide ed eleganti ma non cercare di nascondere le tue forme sotto… una tenda !

Non devi assolutamente nascondere tutto il tuo corpo sotto capi che non facciano intravedere nulla; il rischio è di accentuare, ancora di più, l’impressione che ci sia qualcosa “che non va”.

Non fanno per te!

Le pochette e le borsette da passeggio, dunque, sono assolutamente vietate : attirano l’attenzione (e gli occhi di chi guarda) proprio sul punto che vorresti nascondere di più e vanificano tutti i tuoi sforzi.

Cosa scegliere, allora, per portare i tuoi averi? Bene, a parte le mini bag che sono uno dei must have della primavera 2021 puoi accaparrarti una shopper seguendo i nostri consigli su cosa comprare ai saldi da Zara .

Insomma, regala tutte le tue borsette ad un’amica: hai la scusa per rifarti il guardaroba degli accessori da capo a piedi e, se qualcuno ti chiede perché vuoi così tante borse, puoi sempre rispondergli con quello che leggi in questo articolo.

Insomma, è il tuo vero e proprio migliore amico ! Qui trovi tutte le tutto quello che c’è da sapere per sceglierlo elegante o casual ma ricorda che, in ogni caso, non puoi “finire” un outfit senza il tuo amico cardigan.

Indossalo sopra jeans e maglietta oppure anche con un vestito corto . Il cardigan rende “verticale” la tua figura ed è perfetto su quasi ogni outfit!

Lo scollo profondo, infatti, contribuisce a rendere la tua figura più “ allungata “, mostrando un po’ di pelle nel punto che è più lontano dai fianchi.

Insomma, distogli l’attenzione dai fianchi richiamandola sul busto e nessuno penserà alle tue “misure”.

Scegli i blu più scuri per i jeans ed i pantaloni (qui trovi i nostri consigli su come abbinare il blu navy) e, per ogni tinta, assicurati di avere capi che siano delle tonalità meno pastello possibile.

Arancioni e verdi scuro, nero e viola, grigio e borgogna: scegli pure i colori che ti piacciono di più!

Insomma, puoi copiare Michelle Obama, Hillary Clinton e Kamala Harris (tutte e tre vestite di viola per un motivo speciale): il loro stile è veramente impeccabile.

Le fantasie, soprattutto sui pantaloni o sulle gonne, sono vietate a meno che non siano “micro“.

Insomma, se hai paura di avere i fianchi larghi, non preoccuparti.

Questi semplici consigli servono a rendere il tuo outfit più armonico e ti aiuteranno a distogliere l’attenzione da un punto che ti crea problemi!

L’importante, comunque, è che tu scelga vestiti che ti piacciono e che ti fanno sentire a tuo agio: non dimenticare mai che questa è l’unica regola!