TG Pettegola, le news dell’11 maggio: Andrea Cerioli deluso all’Isola

Il TG Pettegola di oggi è dedicato ad Andrea Cerioli, che ha ricevuto un terribile colpo basso durante l’esperienza all’Isola dei Famosi.

Tempi duri per Andrea Cerioli! L’ex tronista di Uomini e Donne fa parte del cast dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, la prima condotta da Ilary Blasi, e sembra stia perdendo il barlume e la voglia che aveva all’inizio di quest’esperienza. In particolar modo, il fidanzato di Arianna Cirrincione si è sentito tradito dall’atteggiamento assunto da Francesca Lodo nei suoi confronti e per tutti questi motivi non poteva essere il protagonista del nuovo numero del TG Pettegola.

11 maggio 2021: le top news di gossip e spettacolo del TG Pettegola

Dopo il difficile percorso di Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi, per restare in tema con le Honduras, non potevamo non parlare della padrona di casa Ilary Blasi. La conduttrice, in occasione dei suoi 40 anni, è stata intervistata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, dove ha fatto un’inedita confessione in merito al suo ruolo di madre e dei due suoi figli maggiori, Christian e Chanel.

Si passa poi alla modella e influencer Paola Turani. Di recente ha svelato ai suoi fedeli sostenitori di essere in dolce attesa, ma nelle scorse ore ha comunicato loro se a breve diventerà mamma di un maschietto o di una femminuccia. Curiosi di conoscere il genere del bambino che porta in grembo?

Continuano a stupire, invece, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, nonostante la distanza, sono più innamorati che mai. La bella modella di origini persiane lo scorso weekend ha raggiungo il suo compagno a Roma e lui non ha mancato di farle trovare una romanticissima sorpresa.

“Non ho mai avuto paura che lui potesse dirmi di no…” L’intervista esclusiva a Samantha e Alessio dopo la scelta di oggi a #UominieDonne… Sentite qui cosa ci hanno raccontato 😍▶ https://t.co/xZhBtxAipA — Witty TV (@WittyTV) May 10, 2021

Infine, ma non per importanza, c’è Tina Cipollari, che prima della scelta di Samantha Curcio a Uomini e Donne, ha mostrato un lato completamente inedito della sua persona.