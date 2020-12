Scegliere un outfit da lavoro per te che hai un fisico a triangolo ti sembra un vero e proprio incubo? Proviamo a seguire Alessia Marcuzzi!

Se hai un fisico a triangolo sappi che sei in buona, se non ottima, compagnia.

Alessia Marcuzzi (ma anche Federica Pellegrini e tantissime altre star soprattutto tra le sportive) hanno un fisico esattamente come il tuo.

Cosa puoi indossare per valorizzarlo anche sul luogo di lavoro?

Ecco alcuni consigli che abbiamo deciso di copiare direttamente dall’armadio della famosa conduttrice.

Pronta a provarli?

Outfit da lavoro per il fisico a triangolo: ecco come fa Alessia Marcuzzi

Se hai già letto come vestirti in base forma del tuo corpo saprai già quali sono i consigli e gli abiti migliori per te che hai il fisico a triangolo.

Non si tratta solo di avere il proprio gusto o stile personale.

Ognuno di noi, infatti, ha una tipologia di corpo che viene valorizzato da certi capi e decisamente penalizzato da altri.

Se hai un fisico a triangolo “invertito”, quindi, sai anche tu come il tuo punto forte siano le gambe mentre il busto ti crea qualche problema.

Probabilmente hai un fisico atletico, con le spalle più larghe del busto e ti sembra di essere tuto fuorché femminile.

Ricrediti!

Alessia Marcuzzi è uno degli esempi migliori di fisico a triangolo invertito ed ogni volta sfoggia look veramente incredibili!

Il suo esempio ci può essere d’aiuto soprattutto nel mettere insieme outfit e look che siano professionali ma anche bellissimi da vedere!

Ecco cinque consigli e cinque capi che devi avere assolutamente nell’armadio se vuoi sfoggiare un outfit sempre perfetto.

E se, soprattutto la mattina, non hai tempo qui trovi un altro consiglio per rivoluzionare le tue abitudini per quanto riguarda l’armadio.

Pronta ad iniziare?

Insomma, adesso hai tutti i suggerimenti che ti servono per creare un outfit di lavoro impeccabile, degno di una vera show-girl!

Aspettiamo di conoscere i risultati dei tuoi abbinamenti e di scoprire come stupirai tutto l’ufficio!