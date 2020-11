Vuoi sentirti come una vera e propria bad girl della monarchia? Copia il look di Meghan Markle, con questi suggerimenti, ed il gioco è fatto!

Diciamocelo: in molte abbiamo sognato di prendere il posto di Meghan Markle nel giorno del suo matrimonio!

La duchessa di Sussex, di certo, non ha bisogno di introduzioni.

Nata nel 1981 a Los Angeles, di professione attrice e (scandalo!) divorziata, Meghan ha raggiungo una fama mondiale nel 2017, dopo aver annunciato il suo matrimonio con il principe Henry.

La coppia, negli anni, ha fatto decisamente parlare di sé; spesso messi in comparazione con i futuri re e regina d’Inghilterra (William e Kate), sono fra i più chiacchierati tra i reali.

Lo stile di Meghan, comunque, ha fatto (e continua tutt’ora) a fare scuola.

Ecco come possiamo copiare il suo look!

Copia il look di Meghan Markle con questi semplici consigli

Tralasciamo, per un attimo e se ci è possibile, tutti gli scandali legati alla vita di corte.

Non siamo qui per parlare dei vizietti dei reali (come quello del famigerato Club H voluto da William), dell’allontanamento e rinuncia ai privilegi della corte.

Neanche per approfondire storie terribili e commoventi, come quella dell’aborto spontaneo di Meghan.

Oggi vogliamo solo parlare di stile. E che stile!

La duchessa di Sussex, infatti, ha dimostrato di essere veramente unica ed i suoi outfit hanno creato sempre un certo scalpore.

Scopriamo quali sono i suoi punti fermi e come possiamo copiarli (senza spendere centinaia di euro).

Il fisico di Meghan, infatti, è quello a clessidra: in questo articolo trovate tutte le descrizioni per ogni tipologia di corpo, insieme ad alcuni suggerimenti su cosa indossare.

Meghan, comunque, sa bene cosa la valorizza e cosa non deve, invece, mai utilizzare.

Il suo punto fermo sono le scarpe: che ci sia il sole, il vento, la pioggia o la neve, Meghan sfoggia sempre un paio di pumps altissime.

Le pumps sono un tipo particolare di décolleté, famose per essere decisamente aggressive e sensuali.

La duchessa, ovviamente, le predilige di colori neutri e sempre in tinta con il resto del suo outfit.

Famose sono il paio di pump che ha usato in occasione di una visita di cortesia alla London’s Canada House: le Romy Pump di Jimmy Choo (adesso introvabili), di un marrone cioccolata intenso.

Noi possiamo solo sognare e (magari) acquistare una scarpa simile, che sia comunque di buona qualità!

Altri due punti importanti e fondamentali se vogliamo copiare il look di Meghan Markle, sono il cappotto e… la gonna!

Meghan, infatti, sfoggia spesso gonne longuette o midi (qui vi spieghiamo come abbinarla in inverno mentre qui trovate cinque idee per abbinarla in cinque occasioni diverse).

Quella che sfoggiava Meghan in questa occasione era una di satin di Massimo Dutti: questa lunghezza deve piacere veramente molto a Meghan perché sfoggia molto spesso look simili!

Le basta “scegliere” un colore, ed abbinare man mano tutti i capi. In questo look in particolare il protagonista era il marrone: leggete qui tutti i nostri suggerimenti per abbinarlo.

La gonna originale non è più disponibile nel colore scelto da Meghan.

Qui sotto trovate il capo di riferimento e due alternative che possono aiutarvi.

Generalmente la duchessa di Sussex abbina alla gonna un maglione od un top semplici, quasi sempre dolcevita.

Insomma, meglio scegliere linee pulite, che accompagnino le curve e non siano troppo piene di fronzoli o dettagli.

Il risultato è ottimo!

L’ultimo dei punti chiavi del look di Meghan è il cappotto: forse Meghan ha letto il nostro articolo riguardo i must have invernali o ha dato un’occhiata a quali sono stati i cappotti più in voga per il 2020.

La duchessa di Sussex, infatti, è una fan accanita del maxi coat e non perde occasione per sfoggiarlo!

In questa occasione il suo preferito è stato un trench: un modo intelligente di coniugare l’eleganza con un capo in grado di proteggerla dalla pioggia.

Vi avevamo parlato qui di quali fossero le opzioni per affrontare una bufera d’acqua con stile: Meghan, di certo, non è da meno!

Un’opzione come quelle che vi proponiamo sotto vi permetterà di avere un capospalla pratico ma incredibilmente alla moda!

Insomma, ora avete tutti gli strumenti per provare a vestirvi… come la bad girl di Buckingham Palace.

Ma perché fermarsi qui? Potete provare a copiare il look di Scarlett Johansson, Rachel di Friends o Geri Halliweel!