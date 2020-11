Ecco cinque abbinamenti con la gonna midi per cinque occasioni diverse: pronte a sfoggiare la gonna lunga anche in inverno?

La regina dell’estate e della primavera è proprio lei: la gonna midi.

Come fare, allora, per sfoggiarla anche in inverno? Ultimamente, infatti, questa tipologia di gonna è diventata quotatissima per gli outfit invernali.

Ecco cinque idee per portarla anche quando fa freddo, con gli accostamenti perfetti per cinque diverse occasioni.

Proviamo insieme?

Abbinamenti gonna midi: ecco come portarla in inverno

Della gonna midi e di tutti i suoi possibili abbinamenti vi avevamo già parlato qui.

Dopotutto, infatti, questa gonna è uno degli elementi che, negli ultimi tempi, ha iniziato a farsi strada prepotentemente negli armadi invernali di tutte le star!

Le gonne midi, generalmente, si abbinano molto bene in estate quando è facile indossarle usando solo una maglietta ed una scarpa da ginnastica.

Oggi, invece, il trend è quelle di portarle anche in autunno, rendendo i nostri outfit romantici ed incredibilmente alla moda!

I must have di questo inverno sono tutti elementi che si sposano benissimo con la gonna midi, nonostante per noi sia ancora difficile immagina di abbinarla con i maglioni o gli stivali alti.

Ecco cinque look per cinque occasioni da cui prendere spunto per indossarla anche in inverno!

Come abbinare la gonna midi sul luogo di lavoro?

Sul lavoro, lo sappiamo, non vogliamo apparire troppo eccentriche o inadeguate.

Bisogna, in ogni caso, cercare di evitare colori troppo forti o abbinamenti sgargianti. Il motivo è solo uno: non abbiamo tempo da perdere al mattino!

Per un look lavorativo potete sfruttare la gonna midi come pezzo forte e far ruotare tutto l’outfit intorno a lei.

Uno stivale alla caviglia (o anche alto, come potete vedere negli esempi più in basso) si abbina alla perfezione con questa gonna.

Scegliete una tinta sobria ed elegante ed abbinate maglioni o magliette basic, che potete riutilizzare con tanti altri outfit!

Una giacca di tweed (qui trovate tutti i suggerimenti su come indossarla) completa questo look alla perfezione!

Ecco il look perfetto per un aperitivo con le amiche: gonna midi a fantasia

La gonna midi a fantasia può essere utilizzata senza problemi per le uscite informali o con le amiche.

Scegliete la fantasia che vi piace di più ed abbinate al look uno stivale alto.

Visto che l’occasione è informale potete osare con i colori che vi piacciono di più anche per la parte superiore del look.

Se avete paura, però, di sembrare troppo colorate scegliete pure un maglione nero o bianco.

Questo look è assolutamente perfetto per un aperitivo con le amiche e mette la gonna midi al centro del vostro outfit.

In questa maniera creerete un look di grande effetto… con veramente pochissimo sforzo!

Appuntamento galante: ecco i look con la gonna midi

Ma è possibile indossare una gonna midi anche per un appuntamento galante?

La risposta a questa domanda è: assolutamente sì!

L’importante è scegliere il materiale giusto: sì ai colori scuri, metallizzati ed ai materiali come l’ecopelle o la pelle!

La gonna midi può essere sia larga che stretta: per un look elegante e sensuale potete optare anche per un modello che vi fasci i fianchi!

Se invece non volete comprare un nuovo capo appositamente per il vostro appuntamento, potete riutilizzare uno dei modelli più grandi abbinandolo con una giacca pesante od un maglione “peloso“.

L’effetto fashion blogger è assicurato!

Una passeggiata con la gonna midi: si può indossare anche d’inverno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivia Palermo (@oliviapalermo)

Insomma, se ve lo dice anche @Olivia Palermo di certo non avete più scuse!

La gonna midi può essere indossata per una passeggiata rilassante, magari anche per portare a passeggio il vostro amico a quattro zampe!

Ecco una versione elegante ed estremamente romantica: basta scegliere gonna e maglione a collo alto dello stesso colore, saper calibrare gli accessori e il gioco è fatto.

La gonna midi a pieghe ed in tulle è estremamente romantica: se volete un look più rock potete sbizzarrirvi con i materiali e le fantasie.

Il risultato sarà incredibile!

Gonna midi: ecco gli abbinamenti casual

Per un look casual e che potete utilizzare in ogni occasione, il nostro consiglio è di provare con una gonna midi di jeans o jersey.

Questi tipi di tessuto, infatti, sdrammatizzano in maniera giocosa la gonna midi e vi permettono di indossarla con tutto quello che volete.

Da una maglietta (magari la vostra preferita) alla felpa (qui trovate i suggerimenti per come indossarla), da una camicia al maglione, l’accostamento sarà sempre perfetto.

Per le scarpe potete sbizzarrirvi con quelle che vi piacciono di più: basta con stivali e stivaletti, provate con quelle basse o con le sneakers (basta che non siano quelle della Lidl!).

Pronte a sfoggiare i vostri abbinamenti con la gonna midi?

Non vediamo l’ora di vederli!