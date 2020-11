Diletta Leotta, addio Daniele Scardina: foto col suo amore

Diletta Leotta volta definitivamente pagina e dice addio a Daniele Scardina? La conduttrice pubblica una foto con il suo amore.

Diletta Leotta pubblica su Instagram una foto in cui abbraccia il suo amore. Bellissima e sorridente, la conduttrice si mostra insieme al suo, piccolo, grande amore che ha rapito totalmente il suo cuore.

Una foto che la Leotta ha pubblicato a sorpresa tra le storie di Instagram con un commento con dichiara tutto il suo amore per il fortunato. Daniele Scardina, dunque, è un lontano ricordo? Dopo essere stati pizzicati recentemente insieme dal settimanale Chi, i due sono sono più stati beccati insieme.

Diletta Leotta, la foto con il suo amore: ecco chi è il fortunato

“Foto mossa ma piena d’amore”, scrive Diletta Leotta pubblicando la foto che vedete qui in alto in cui sprigiona tutto l’amore che ha nel cuore per il cucciolo che stringe tra le braccia. Uno scatto semplice, spontaneo, ma che esprime il rapporto speciale che c’è tra gli uomini e i cani.

Nesusn nuovo fidanzato, dunque, nella vita della conduttrice che, dopo la fine della storia con Daniele Scardina, non è stato più pizzicata dai paparazzi insieme ad un altro uomo. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi mostravano proprio Diletta insieme al pugile e in molti pensavano ad un ritorno di fiamma. Finora, però, sia Scardina che la Leotta, non hanno più parlato della loro storia d’amore anche se il pugile, concorrente di Ballando con le stelle, tra le righe, aveva fatto intuire di essere ancora innamorato.

“Per me l’amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio amore. Cerco sempre di essere riservato, ma l’amore è bello farlo vedere. Quando sei un po’ confuso e non sai, e allora ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo”, ha detto Scardina a Ballando con le stelle.

I due, però, sembrerebbero aver intrapreso strade diverse. Sarà davvero o due riusciranno a ritrovarsi? Per ora, la Leotta continua a dedicarsi esclusivamente al lavoro.