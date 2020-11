L’arrivo dell’inverno impone di rivalutare tutto l’armadio: soprattutto se siamo amanti della gonna midi scopriamo come possiamo abbinarle!

Per tutte coloro che amano indossare la gonna, le gonne midi sono una vera e propria ancora di salvezza, soprattutto d’inverno.

Quando, infatti, le temperature si abbassano e la pioggia inizia a farla da padrone indossare una gonna può diventare veramente difficile.

Per fortuna la lunghezza midi ci aiuta a risolvere questo problema: come abbinarla però?

Gonna midi: ecco gli abbinamenti invernali per indossare la gonna con eleganza

La prima regola da indossare quando si sceglie un capo d’abbigliamento è quella di essere sicuri che sia conforme alle nostre forme.

Qui trovate i nostri consigli per valorizzarsi con gli abiti e sappiate che la gonna midi non fa differenza: per sceglierla, infatti, dovrete individuare la silhouette giusta per voi!

Una volta che avrete individuato il modello perfetto veniamo al punto della questione: come si abbina la gonna midi in inverno?

Se in estate è abbastanza facile risolvere la questione usando un paio di sneakers (anche se non vi consigliamo quelle della Lidl!), in inverno tutto si complica.

Come evitare che la gonna lunga diventi “troppo” pesante, rendendo il look poco alla moda?

I nostri consigli sono tre. Scegliete con attenzione:

il materiale della gonna midi

le scarpe che abbinerete

cosa indosserete sopra

Scopriamo nel dettaglio quali sono le indicazioni per non sbagliare mai più un outfit!

Materiale delle gonne midi: quale preferire in inverno?

La nostra preferenza, ovviamente, va a tutti quei materiali che possono difendervi dal freddo senza far sembrare che vi siate messe… una coperta addosso!

Sì, quindi, alle gonne in velluto, in lana o misto lana, di panno o cotone pesante, maglina e (per le più temerarie) di jeans.

Lasciate nell’armadio, invece, tutte quelle che sono di lino, seta, materiali sintetici e, insomma, tutti i tessuti estivi.

Preferite colori scuri e tessuti che richiamino i colori dell’inverno: lasciate stare tinte fluo o stampe troppo colorate che è meglio preferire per l’estate.

Quali sono le scarpe che vanno bene con la gonna midi?

Incredibile ma vero, la gonna midi sta bene con (quasi) tutto!

Potete provare ad abbinarla ai sabot (se non lo sapevate, qui trovate tutte le notizie riguardanti il loro ritorno) oppure sbizzarrirvi con stivaletti alla caviglia, stivali al ginocchio, semplici scarpe da ginnastica e, addirittura, anche le scarpe basse.

Tutto sta nel sapere cosa vi valorizza di più: se siete basse (qui ci sono tutti i consigli per i vostri outfit) una scarpa senza tacco non vi aiuterà ad “innalzarvi”.

Se invece avete già un’altezza considerevole è meglio evitare di indossare la gonna midi con lo stivale al ginocchio: non vorrete trasformarvi in un blocco unico!

Se siete indecise optate sempre per lo stivale alla caviglia: funziona bene con le calze, anche quelle più spesse, e non esaspera l’effetto della gonna midi.

Gli altri suggerimenti per indossare gli stivaletti alla caviglia li potete trovare in questo articolo.

Cosa indossare sopra la gonna midi: è tutto permesso?

La risposta a questa domanda è: ovviamente no!

Indossare una gonna midi con una felpa enorme, ad esempio, è totalmente vietato!

(Qui, in ogni caso, trovate i nostri consigli per abbinare la felpa ed essere comunque alla moda.)

Ricordate che la gonna midi potrebbe giocare un brutto scherzo alla vostra silhouette: per questo è importante tenere a mente i volumi ed evitare di commettere errori clamorosi!

Il consiglio più pratico è quello di lasciare che la parte superiore del vostro outfit sia stretta e ben definita, mentre quella inferiore si allarga dolcemente.

Sì, quindi, a maglioncini infilati dentro la gonna, giacche strette in pelle, cinte che segnano il punto vita e definiscono bene la figura!

Se non volete rinunciare, però, ad un capospalla importante provate ad inserire nel look una giacca di tweed od usate un cappotto (qui trovate quelli più alla moda per questa stagione) che attiri l’attenzione.

Pronte per sfoggiare le vostre gonne midi anche se l’inverno è ormai alle porte?

Non vediamo l’ora di vedere i vostri look!