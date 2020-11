By

Fan di Friends (e non) avete anche voi desiderato potervi vestire come Rachel Green? Ecco tutti i suggerimenti per copiare i suoi outfit!

Alzi la mano chi non ha mai visto neanche una puntata di Friends.

Bene, se l’hai alzata, prima di leggere questo articolo è il caso che tu corra a guardare almeno un episodio: ti sei decisamente perso qualcosa!

Questa serie TV, famosissima negli anni 90 e nei primi anni 2000 ha, infatti, fatto conoscere al grande pubblico Jennifer Aniston, alias Rachel Green.

Scopriamo insieme come replicare alcuni dei suoi outfit più famosi e… alla moda ancora oggi!

Come copiare i look di Rachel Green in Friends: ecco le idee

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachel Green’s Outfits (@rachelgreensoutfits)

Insomma, non sei una vera ragazza anni ’90 se non hai desiderato almeno una volta che nel tuo armadio apparisse nottetempo l’intero guardaroba di Rachel Green.

Di più: non serve essere una ragazza anni ’90 ma, semplicemente, aver guardato anche una sola puntata di Friends!

Rachel era interpretata da Jennifer Aniston ed è entrata nell’immaginario collettivo pop con i suoi look, originali ed alla moda.

Dopo quasi 30 anni, infatti, è ancora lei una delle più copiate in tutto il mondo!

Insomma, chi l’ha vestita ha fatto decisamente un buon lavoro: moltissimi dei suoi outfit sono ancora invidiatissimi e perfettamente in linea con il trend del momento.

Certo, è vero che la stagione della moda di quest’anno ha fatto una decisa marcia indietro: gli anni ’90, infatti, spopoleranno nei negozi!

Anche per quanto riguarda il make-up, comunque, potremo rifarci ai fasti del passato: qui trovate tutti i nostri consigli per un trucco… anni ’90!

Se hai sempre sognato di vestirti come Rachel, comunque, qui trovi i nostri consigli per replicare tre dei suoi outfit più iconici.

Pronta? Ecco come puoi replicare alcuni dei suoi look più famosi.

Highschool look: ecco come ricreare l’outfit di Rachel

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachel Green’s Outfits (@rachelgreensoutfits)

Questo look è uno dei più famosi indossati da Jennifer Aniston ma, incredibilmente, anche uno dei più semplici da replicare!

Il pezzo più importante è, ovviamente, la minigonna a quadri: ve ne servirà una che sia a vita alta e che abbia uno spacco sulla coscia.

Completa l’outfit un maglione bianco a collo alto, con un fit decisamente stretto, scarpe nere e, per rendere il look veramente super i calzini bianchi, alti fino al ginocchio.

Se avete paura di patire le temperature troppo basse potete provare il nostro trucco per indossare le calze velate senza sentire freddo.

Non preoccupatevi, questa non è decisamente l’unica gonna a quadri disponibile sul mercato! Ne esistono tantissime a prezzi sicuramente più bassi.

Il maglione, inoltre, può essere sostituito facilmente con una maglietta a maniche corte o con un’altra tipologia.

L’importante (per mantenere lo stile e non sbagliare) è che sia comunque di una tinta unita! Nero, bianco e rosso funzionano al meglio!

Insomma, un look veramente incredibile e… semplicissimo da realizzare!

Salopette: come indossarla in ogni stagione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachel Green’s Outfits (@rachelgreensoutfits)

La salopette è decisamente un elemento che non ci aspettiamo di trovare in un articolo di moda.

Eppure, grazie a Rachel Green, ecco che sbuca fuori un outfit con la salopette.

Anzi, più d’uno!

Rachel infatti la indossa sia d’estate che d’inverno con risultati assolutamente meravigliosi!

Questo è un capo che, se abbinato correttamente, può diventare non solo pratico e veloce ma anche incredibilmente alla moda.

Quella corta ed estiva può essere abbinata facilmente a magliette fantasia, a righe e con colori sgargianti ed allegri.

Quella invernale, invece, funziona benissimo con una felpa, con una maglia a maniche lunghe (magari della squadra che preferiamo) e può essere utilizzata per creare un look casual e sportivo.

Look da ufficio: proviamo quello di Rachel Green!

Un altro dei look classici di Rachel Green è quello da ufficio.

Tra i più iconici (ed impossibili da replicare), ci sono quelli con il completi blu scuro oppure i famosi slip dress (i vestiti che sembrano camice da notte).

Questo, invece, è un look facilissimo da riproporre ed incredibilmente accattivante.

La combinazione camicia bianca e minigonna nera viene esaltata da una cintura che evidenzia il punto vita con un tocco di luce.

Insomma, il diavolo sta nei dettagli!

Per completare il look, uno stivaletto alla caviglia (qui trovate i suggerimenti su come indossarlo) ed una giacca da uomo.

Qui vi avevamo suggerito come fare ad indossare quella di tweed, ma potete scegliere il modello ed il tessuto che preferite.

Con questi due piccoli elementi avrete completamente rivoluzionato un outfit piuttosto basic che diventa subito alla moda e sbarazzino.

so true short hair rachel green pic.twitter.com/rLzxPsDaId — ky (@kyaniston) November 23, 2020

Vestirsi come Rachel Green non è così difficile: certo, bisogna avere occhio per trovare gli outfit che sono praticabili e quelli… che è meglio lasciar perdere.

Le occasioni per replicare i suoi look, comunque, non mancano.

E voi? Proverete a vestirvi come lei?