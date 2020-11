Con l’arrivo dell’inverno è ora di iniziare a scegliere le nostre opzioni per un look pioggia che sia fashion ma anche comodo.

L’inverno, a dire il vero, è arrivato già da qualche tempo ma fino ad ora siamo stati estremamente fortunati.

Con l’avvicinarsi, però, della brutta stagione arriva anche la necessità di scegliere un buon cappotto o trench che ci possa aiutare sotto la pioggia.

Questo look “bucherellato” di Olivia Palermo, per quanto incredibile, forse non è il più pratico.

Quali sono le opzioni contro la pioggia pratiche ma anche alla moda?

Look pioggia: scopriamo le opzioni più trendy per un outfit con la pioggia

Forse i look di Fendi non sono alla portata delle tasche di tutti.

Un impermeabile trasparente, poi, è una bellissima scelta se volete far vedere a tutti i vostri outfit ma non è il capo più pratico del mondo.

Ma, allora, cosa possiamo scegliere per sfoggiare un look sempre ordinato ed alla moda anche quando piove?

Di certo, infatti, uno dei cappotti autunnali più in voga per la stagione autunnale non potrà esserci d’aiuto.

Abbiamo bisogno di un capo pratico, che ci tenga al caldo e che sia fatto di un materiale che non si rovini.

Cedere, però, ad un piumino dai colori basic oppure ad un cappotto caldo ma ingombrante che non esalta la figura è, assolutamente, fuori discussione.

Magari non potremmo essere come Kate Moss ed il suo iconico look di Glastonbury ma questo non vuol dire che ci dobbiamo rassegnare ad un look che non ci piaccia!

Quali sono i tipi di cappotto che possiamo usare sotto la pioggia per creare il nostro stile?

Impermeabili: la scelta più classica ma con un tocco di eleganza

Un impermeabile potrà sembrarvi una scelta scontata e, invece, sono ormai tornati alla ribalta.

L’unica regola? Averlo il più particolare possibile!

Le scelte, ormai, sono diventate veramente tantissime e spaziano tra capi con stampe animalier, trasparenti (così potete far vedere cosa indossate sotto) ed a blocchi di colore come quelli del capo di Ilse Jacobsen qui sopra.

Trench: ecco cosa indossare per essere sempre chic anche sotto la pioggia

Per tutte le aspiranti Audrey Hepburn, la scelta comandata è quella del trench.

Un capospalla come il trench è ormai da anni una scelta intramontabile per il vostro guardaroba e tutti dovremmo averne almeno uno nell’armadio.

Quest’anno, poi, in tantissime marche lo hanno rivisitato in maniera colorata ed originale.

L’esempio che vi abbiamo mostrato sopra è di un bellissimo azzurro carta da zucchero.

Anche un rosa pastello, per chi ha voglia di osare con colori che esulano dalla tradizione, è un colore perfetto per un look pioggia.

Rimanere dolci anche sotto le intemperie… non è da tutti!

Un’altra opzione, invece, è quella classica: il trench cammello, famosissimo ed estremamente elegante.

Ovviamente da non confondere con il suo cugino, il cappotto cammello (qui trovate tutti i suoi abbinamenti).

Parka contro il brutto tempo ed… il cattivo gusto

Se non siete mai state amanti dei parka questa opzione di Lamerton vi farà veramente ricredere.

Il parka si è ormai decisamente evoluto dai primi modelli che indossavano gli studenti universitari negli anni ’70 ed è ormai entrato di diritto nei capi e nelle giacche invernali più chic.

Imbottito, traspirante e chiuso fino al collo è il cappotto adatto per proteggervi da tutte le intemperie, anche in città!

La stampa di questo qui sopra in particolare crea un’atmosfera quasi “tropicale”, così potrete sognare l’estate anche a Novembre.

L’abbinamento consigliato è, ovviamente, quello con i pantaloni neri.

Un’altra soluzione, se non vi piacciono le stampe è questa che vi proponiamo qui sopra. Il colore è quello classico del parka e si abbina benissimo ai pantaloni bianchi.