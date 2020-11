Il gold lurex mini dress e gli Hunter boots indossati dalla top model inglese Kate Moss al Glastonbury Festival del 2005 sono entrati di diritto nella top ten dei look da pioggia indimenticabili. Per copiarlo bastano pochi clic.

Per rendersi conto del successo avuto dall’outfit apparentemente casuale dell’alternativa Kate si deve riflettere su due punti. Il primo è che non esisteva Instagram. Uno tra i social media più usati al mondo sarebbe nato infatti nell’ottobre del 2010, lo scatto sopra uscì su tutte le riviste di moda più note. Il secondo è che l’azienda produttrice degli iconici stivali da pioggia britannici dopo un anno da quello scatto aprì uno store a New York City.

Look da pioggia, prendiamo spunto da Kate Moss

Nonostante Pete Doherty, leader dei Libertines (in passato aveva fatto parte dei Babyshambles), le abbia ribadito il suo amore eterno lo scorso gennaio, Kate Moss è felicemente fidanzata con il conte fotografo Nikolai Von Bismarck dal 2016. Dopo una vita di scandali, trasgressioni, fama e capitali, è sempre sulla cresta dell’onda ma si dichiara salutista. Oltre ad essere sobria da due anni è concentrata sulla nuova carriera della figlia Lila Grace.

Per dritte sullo stile da rockettara date un’occhiata alla nostra guida sempre attuale.

Gli stivali Hunter original in verde oliva si trovano sul sito ufficiale del brand a 130 euro, la cintura Calvin Klein a 54,90 euro e l’abito in maglia di viscosa lurex di Patrizia Pepe a 89,00 euro (foto sotto) su iomodadonna.it. Glisso sugli occhiali a mascherina che stanno bene solo a visi più larghi con zigomi ben strutturati. All’outfit si possono aggiungere o una giacca di pelle nera di taglio maschile o un trench Burberry – per restare in territorio inglese.

Il modo di vestire cambia ad ogni stagione ma noi vi avevamo parlato dell’ulteriore modifica al nostro abbigliamento causata dalla situazione pandemica vissuta in quest’anno funesto.

Il tempo passa per tutti, si sa, ma lo stile, il carisma e la personalità quando ci sono, come nel caso di Kate Moss, restano.

Silvia Zanchi