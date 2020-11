Massimiliano Morra ha dato un caloroso bacio a Maria Teresa Ruta. Le reazioni di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono davvero epiche.

Massimiliano Morra era uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip a rischio eliminazione. O almeno questo era quello che lui e gli altri concorrenti sapevano, ma in realtà il pubblico del piccolo schermo ha votato il proprio preferito e non chi doveva abbandonare la casa più spiata d’Italia, questo si deciderà durante la diretta di lunedì sera.

Alfonso Signorini però ha tirato un brutto scherzo all’attore, fingendo che avrebbe dovuto lasciare il programma per volere del pubblico. Dopo aver sentito il finto verdetto, Morra, che ha avuto un brutto incidente, è corso a salutare i suoi compagni di viaggio e nessuno si sarebbe mai aspettato che avrebbe dato un caloroso bacio a Maria Teresa Ruta.

Il gesto ha stupito un po’ tutti. In primis Adua Del Vesco che si trovava accanto a loro ed era stata “interrogata” da Alfonso per esprimere il suo punto di vista di fronte alla scelta del pubblico, ma anche Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Le loro reazioni sono state così epiche tanto da diventare virali sul web in soltanto pochi minuti dalla messa in onda.

Massimiliano Morra ha baciato Maria Teresa Ruta al GF Vip e le reazioni dei vipponi sono da incorniciare.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi stupiti da Massimiliano Morra: la reazione è virale

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non si aspettavano una reazione così calorosa da parte di Massimiliano Morra, che si è subito precipitato a salutare Maria Teresa, convinto che da lì a poco avrebbe abbandonato la casa del Grande Fratello Vip.

Giulia e Tommaso, tra l’altro quest’ultimo ha deluso Andrea Zelletta, sono scoppiati in una sonora risata quando hanno notato il bacio tra i due, allontanandosi d’istinto e guardarsi negli occhi a vicenda per capire se anche l’altro aveva assistito alla stessa medesima scena.

La reazione di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al bacio di Morra ha divertito e non poco il web. In quanto nemmeno loro si sarebbero aspettati un saluto così vivace da parte di Massimiliano, forse preso dalla gioia di dover abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Massimiliano Morra al GF Vip, durante il corso di questa sera, ha ricevuto non poche critiche, accusato di non avere una propria opinione ma di andare in base alla persona che si ritrova davanti a sé.