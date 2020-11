Massimiliano Morra è stato vittima di un incidente al Grande Fratello Vip. Giulia Salemi è rimasta scossa dall’accaduto.

Massimiliano Morra era partito con il botto per questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma purtroppo con il passare dei giorni la sua presenza nella casa più spiata d’Italia è passata un po’ in sordina. L’attore, infatti, preferisce stare in silenzio piuttosto che prendere parte alle dinamiche del programma, scatenando non pochi malumori all’interno della casa. Tant’è che più volte, anche lo stesso Alfonso Signorini, lo ha invitato ad attivarsi, in quanto non sembra spiccare rispetto agli altri.

Nelle scorse ore, Massimiliano sembrerebbe aver preso a pieno il consiglio del padrone di casa, visto che nemmeno Myriam Catania si ricordava di lui, forse un po’ troppo visto che è stato protagonista di un grave incidente. Che cosa è successo?

Una lastra di vetro è caduta sul piede dall’attore procurandogli un danno non indifferente, che ha scosso perfino Giulia Salemi che ha iniziato ad urlare sconvolta dalla scena che le si è presentata davanti agli occhi.

Massimiliano Morra ha avuto un incidente al Grande Fratello Vip, ma fortunatamente il medico del programma è prontamente intervenuto, prestandogli tutte le cure del caso.

Massimiliano Morra al GF Vip, il medico lo rassicura: “Deve riposare”

Massimiliano Morra è stato protagonista di un grave incidente nella casa del GF ViP, ma tutto fortunatamente si è risolto per il meglio in quanto il medico del programma ha dichiarato che ha soltanto bisogno di riposo e che con le apposite fasciature riuscirà a superare in men che non si dica il problema al piede.

L’incidente più che aver scosso Massimiliano, ha destabilizzato i suoi compagni di viaggio che hanno iniziato ad urlare, probabilmente perché presi dallo spavento.

La prima, come accennato, è stata Giulia Salemi, di recente tra l’altro Parpiglia ha svelato perché lei e Tommaso Zorzi si erano allontanati, che ha avvisato gli altri ragazzi di non guardare il piede di Massimiliano, in quanto la ferita riportata era piuttosto grave, tanto da far vedere l’osso situato sotto i numerosi strati di pelle.

Andrea Zelletta, come potete notare dal video pubblicato in alto, ha scelto di non seguire il consiglio datogli dalla nuova coinquilina ed ha scelto di guardare il tutto. La sua reazione, come potete notare, è stata tutt’altro che tranquilla, iniziando ad urlare anche lui a sua volta.

Massimiliano Morra al GF Vip è sembrato, come al solito, essere il più calmo e non ha battuto ciglio di fronte a questa situazione. Aspettando soltanto che le cure facciano preso effetto.

Massimiliano Morra dopo l’incidente al Grande Fratello Vip sta bene. Anche se zoppica un po’, ma nulla a cui il tempo non potrà portare i suoi rimedi per farlo tornare più forte di prima.