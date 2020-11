Il Natale si sta avvicinando è importare sfoggiare una forma fisica perfetta, ma non bisogna ricadere in errori comuni, scopriamo quali sono.

Il Natale sta per arrivare è importante restare in forma per evitare di aumentare di peso con quei chili di troppo. A prescindere di come riusciremo a festeggiare il Natale e Capodanno a causa della pandemia, la forma fisica è importante.

Il desiderio di arrivare in perfetta forma fisica a Natale è un pò di tutte, basta seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, così si garantisce un apporto adeguato di sostanze nutritive e si possono prevenire carenze alimentari. L’alimentazione equilibrata e varia è davvero importante per vivere bene e in salute a prescindere dalle festività. Infatti il principio base di una sana alimentazione sta nel variare la dieta, perchè anche se un determinato alimento è sano non va comunque mangiato in eccesso.

Le festività natalizie sono una vera e propria occasione per assaporare diversi alimenti e alcune volte si è tentati a mangiare cibi buoni molto calorici anche se non si ha fame, ma solo per il piacere di gustarli.

Ma come si può arrivare al Natale in perfetta forma fisica? Noi di CheDonna.it vi elenchiamo gli errori più comuni da evitare prima del Natale se non si vuole avere delle ripercussioni negative sulla forma fisica.

Alimentazione sana e regolare

Si può arrivare al Natale in perfetta forma fisica iniziando a seguire una dieta salutare che non richiede troppi sacrifici. Per molte persone le festività natalizie sono sinonimo di abbuffate, ma la peggio l’avrà la nostra forma fisica e il nostro organismo.

Con l’arrivo delle festività natalizie si rischia di ingrassare al sol pensiero di cosa mangiare. Basti pensare a panettoni, dolci tipici della tradizione natalizia, piatti elaborati e ricchi in calorie, ma talvolta poco salutari. Per terminare in bellezza con la ricca calza della Befana, che non conterrà solo carbone ma cioccolata, caramelle e torroncini.

Beh che dire tutto ciò non aiuterà a mantenersi in perfetta forma fisica, quindi è opportuno seguire un’alimentazione sana e regolare prima del Natale.

Essere in perfetta forma fisica è importante, ma far oscillare l’ago della bilancia continuamente non va per nulla bene. Perdere i chili di troppo e riprenderli come se nulla fosse è dannoso per l’organismo. E’ importante ricordare che i chili di troppo non solo non ci permettono di sfoggiare una forma fisica perfetta, ma possono causare dei problemi seri al nostro organismo a lungo andare, aumento di pressione, livelli alti di colesterolo nel sangue ed eccessi di zuccheri.

Non solo si esagera con le pietanze, ma anche con le “abbuffate” nei giorni successivi visto che si mangiucchiano tutti gli avanzi dei giorni precedenti. Panettoni, frutta secca, struffoli, dolci farciti e tortani chi non sa resistere?

Sicuramente se non si svolge una regolare attività fisica rende tutto diventa tutto più complicato. E’ importante seguire un’alimentazione sana prima del Natale, parlatene con il nutrizionista, evitando le diete fai da te. E’ una soluzione adottata da molti, eliminare alcuni alimenti dalla dieta senza consultare il medico, ma questo avrà degli effetti negativi sull’organismo. La carenza di nutrienti possono avere delle ripercussioni negative sul nostro organismo come:

disturbi del comportamento e del sonno

mal di testa

senso di affaticamento

crampi muscolari

Scopriamo quali sono gli errori comuni che non ci fanno arrivare in perfetta forma fisica a Natale.

Forma fisica perfetta a Natale: ecco gli errori da evitare

Si commettono spesso errori che possono rendere poco perfetta la forma fisica, quindi prima del Natale non si deve ricadere in questi sbagli.

-Saltare i pasti: lo sbaglio che in molti commettono e quello di saltare alcuni pasti nei giorni che precedono il Natale. Ma il digiuno non va fatto a prescindere anche quando non siamo in prossimità delle feste. E’ fondamentale però arrivare al Natale con qualche chilo in meno ma senza esagerare. Quando si decide di saltare qualche pasto, si rischia di arrivare affamati al pasto successivo. Non solo si rischia di mangiare la prima cosa che vi capita davanti e in quantità eccessive.

– Scegliere delle diete last minute: magari la settimana prima o un mese si ricorre a diete drastiche poco equilibrate. Non solo richiedono talvolta troppi sacrifici ma si rischia di mandare in crisi l’organismo. Infatti la carenza di sostanze nutritive o di alcuni alimenti possono avere delle ripercussioni negative sul metabolismo basale. Se proprio avete deciso di perdere peso è opportuno parlarne con un nutrizionista che saprà sicuramente darvi qualche consiglio utile senza apportare danni all’organismo.

– Sottoporsi a troppa attività fisica: stesso discorso vale anche per lo sport. Non è benefico per il corpo, stressarlo con troppa attività fisica. Il consiglio è di muoversi regolarmente anche con una passeggiata giornaliera bastano anche 30 minuti.

–Non variare con l’alimentazione: per una sana ed equilibrata alimentazione è importante portare a tavola alimenti sempre diversi. Mangiare sempre solo verdure o carni magre, senza variare non è per niente benefico. L’organismo ha bisogno di tutto senza eccedere con le quantità.

Sicuramente se si commettono questi errori non si arriverà in perfetta forma fisica a Natale. A dirla tutta un’alimentazione sana e regolare andrebbe seguita sempre per vivere bene e in salute a prescindere dal Natale. E’ importante farsi seguire dal nutrizionista in modo da imparare ad alimentarsi in modo corretto, ricordate che l’organismo ha bisogno di tutti gli alimenti.