Rosa Perrotta di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social, rivelando che ha passato il periodo più brutto di sempre.

Uomini e Donne ha lanciato numerosi personaggi dello spettacolo o noti influencer. Tra questi ovviamente c’è Rosa Perrotta che, dopo aver ricoperto il ruolo di tronista qualche anno fa, è riuscita non solo a trovare l’amore, oggi ha costruito una bellissima famiglia insieme a Pietro Tartaglione, ma anche a conquistare il pubblico del piccolo schermo che continua a seguirla con affetto nonostante non appaia sul piccolo schermo da qualche tempo.

Rosa, ultimamente, aveva deciso di staccare un po’ la spina dai social senza sbilanciarsi sul motivo di tale scelta. Al suo ritorno, però, ha pubblicato su Instagram un nuovo scatto, ma alcuni utenti della rete invece di chiedere come stesse e per quale motivo si fosse allontanata dal web, hanno iniziato ad attaccarla sul suo fisico, accusandola di essere diventata anoressica.

L’ex tronista, con giusta causa, non ha apprezzato le insinuazioni del popolo della rete e per questo motivo ha scelto di dare alcune spiegazioni, rivelando che lei ha appena superato quello che ha definito il periodo più brutto della sua vita e questo ha avuto ripercussioni su tutti gli aspetti della sua vita. Per questo motivo Rosa Perrotta di Uomini e Donne ha fatto notare che quando non si è a conoscenza di problemi di una persona, sarebbe meglio a tacere piuttosto che attaccare e fare strane insinuazioni.

Rosa Perrotta dopo Uomini e Donne: l’amaro sfogo su Instagram

Rosa Perrotta, come anticipato, non ha apprezzato i commenti che alcuni utenti della rete hanno scelto di lasciarle sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram. Per questo motivo ha invitato tutti loro a ragionare, prima di sparare sentenze su persone che in un modo o nell’altro non si conoscono personalmente e non sono a conoscenza dei drammi o delle difficoltà che in quello specifico periodo stanno vivendo.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che di recente ha perso la calma su Instagram, senza perdere mai la calma, ma come estrema educazione, ha spiegato come stanno le cose, invitando gli utenti della rete a riflettere prima di compiere una qualsiasi azione.

“Volevo fare due chiacchiere con voi, una di quelle un pochettino più intime” ha spiegato la compagna di Pietro Tartaglione. “Voglio prendere spunto dai tanti messaggi che ho letto tra i commenti sotto al mio ultimo post e sono sempre sul mio stato fisico” ha poi proseguito Rosa. “Sono molto amareggiata, ve lo dico in maniera molto onesta per questa cosa perché chi mi conosce lo sa e comunque per chi non lo sapesse ve lo spiego io” ha poi chiarito. “Io non sono una che tende a spettacolarizzare il proprio dolore e i momenti negativi della propria vita“ ha precisato. “Sono una che tende a condividere soprattutto, anzi quasi sempre, solo le cose belle che mi succedono con voi perché credo che i problemi e i guai le tragedie nella vita che affrontiamo un po’ tutti noi, quindi preferisco condividere con voi il bello della mia vita e le cose le cose positive perché se posso portare un sorriso a chi mi guarda preferisco fare questo piuttosto che invece parlare dei miei drammi e dei momenti negativi” ha spiegato.

“Non non quel tipo di persona che amo la spettacolarizzazione del dolore, ma soprattutto credo che i grandi dolori meritino e pretendono silenzio ed è giusto così” ha aggiunto Rosa Perrotta delusa su Instagram, che è stata costretta anche a rimandare le nozze. “Credo che sia una cosa molto dignitosa comportarsi in questo molto perché provo molto rispetto per il proprio indolore” ha aggiunto. “Tutto questo per dirvi che non amo parlare delle cose negative però come vi siete accorti qualche tempo fa sono stata via e ora voglio dirvi perché, ma voglio dirlo a voi. A tutte quelle persone che mi seguono veramente con affetto e che si sono veramente interessati a me e che hanno voglia di capire per grandi linee che cosa mi è successo” ha premesso.

“Premetto che ora io sto bene e che è stato è successo qualche tempo fa. Sono stata fuori qualche giorno per affrontare uno più difficili della mia vita e sono stata molto molto male” ha poi ripreso il discorso. “Tutti abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e trovare tutta la forza per affrontare la situazione e fortunatamente oggi le cose si sono stabilizzate” ha spiegato. “Una persona a cui tengo molto non stata bene, ora sono serena perché fortunatamente le cose si sono stabilizzate. Purtroppo questa vicenda mi ha portato ad allontanarmi da tutto, anche da Dodo da Pietro . Vengo da questo periodo di forte stress psicofisico con tutte le conseguenze che si possono avere” ha ammesso a cuore aperto. “Questo periodo è passato. Oggi stiamo benissimo, meglio di prima però vengo da questa roba qui e leggere sotto il mio ultimo post che sono anoressica e che sono diventata come tutte le altre, che stavo molto meglio prima e che sono andata a perdere tutta quella che era la sensualità e altri commenti del genere, non è carino” ha fatto notare.

“Voglio riflettere perché noi non sappiamo cavolo degli altri. A me dispiace perché non sono anoressica. Fortunatamente non lo sono. Ci vuole un po’ di delicatezza ragazze, perché quando ci rivolgiamo agli altri non sappiamo quale periodo stanno vivendo e non sappiamo che cosa stanno affrontando, se si trovano di fronte ad un grande dolore. Una grande tragedia e sarebbe molto più carino dire alle persone una parola di conforto, soprattutto in un momento triste come questo“ ha invitato il suo fedele pubblico. “E’ un momento difficilissimo per tutti quanti, quindi riflettiamo un po’ tutti e invece di dire una parola negativa spendiamone una positiva, rivolga all’incoraggiamento per aiutare chi in questo momento è in difficoltà” ha chiesto Rosa Perrotta di Uomini e Donne su Instagram.

“Volevo anche approfittare di questo momento per esprimere la mia solidarietà a tutte le persone che sono ricoverate e che stanno male in questo periodo perché so cosa no cosa vuol dire. So cosa vuol dire avere una persona che si ama e che sta male è in una situazione“ ha confidato. “In un momento dove il settore sanitario è sovraccaricato. Si vive in uno stato di incertezza e anche di paura, di panico” ha aggiunto. “Volevo dirvi che si affrontare tutto. Usate la vostra forza per darla a chi in questo momento purtroppo non c’è l’ha” ha concluso amareggiata, sperando che le su parole possano arrivar dritte al cuore di chi le ha sentita. In modo tale da poter esprimere una parola o un pensiero gentile, piuttosto che continuare ad inveire in maniera gratuita, andando a fare ancora più del male a qualcuno che sta vivendo un vero e proprio inferno.

Pietro Tartaglione di Uomini e Donne ha preferito non dilungarsi come invece ha fatto la sua compagna, ma ha voluto comunque mostrarle tutto il suo sopporto, ricordandole sotto l’ultimo post da lei pubblicato, quello che è stato preso di mira dagli haters, quanto sia una donna bella, non solo dal punto di vista estetico ma anche interiore, perché è riuscita a trovare la forza di andare avanti e a trasmettere la sua determinazione a chi in questo preciso momento storico purtroppo non ne ha più. Rosa Perrotta spera che da questa sua esperienza anche gli altri possano farne tesoro ed imparare da ciò che lei ha appreso sulla sua pelle.