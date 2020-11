Meghan Markle ha rivelato durante una sua lunga e commovente intervista la tragedia che ha colpito la coppia durante questa estate.

Un’intervista che ha tenuto tutti gli ascoltatori con un groppo in gola tutto il tempo.

Non è possibile immaginare il dolore che si possa provare in quel momento. In questo caso avere o non avere una corona reale, un titolo nobiliare, non conta più a nulla.

La perdita di un figlio è un dolore che difficilmente si riesce a superare, per questo il racconto di Meghan Markle riempie il cuore di una forte empatia e dolore.

Senza mezze misure la donna ha raccontato la propria vicenda per poter condividere ciò che ha provato e ciò che ha provato suo marito Harry.

Un racconto di dolore struggente e che va riportato.

Un esempio di come si possa affrontare questo tipo di lutto.

Meghan rivela: “Canticchiai una ninna nanna per calmarci”

In una lunga intervista al “New York Times” l’attrice e duchessa di Sussex ha rivelato la tragedia di questa estate, quando ha perso il bambino che portava in grembo.

Meghan Markle, i cui divieti reali sono stati più volte oggetto di polemica, ha rivelato che mentre stava cambiando il pannolino ad Archie, il primogenito avuto dal principe Harry, ha provato un forte dolore a causa di un crampo fortissimo.

Da lì purtroppo le cose sono degenerate vertiginosamente.

Qualche ora dopo infatti Meghan Markle era in ospedale con il marito Harry sofferenti perché ormai l’inevitabile era accaduto.

Pensando a come superare un dolore così grande i due erano a pezzi e, racconta la Markle, ha visto il cuore di Harry spezzarsi.

La duchessa ha cercato di descrivere durante la sua intervista al New York Times il tragico momento in cui si rese conto che purtroppo qualcosa non stava andando bene.

“Mi sono lasciata in quel momento cadere a terra con Archie tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per tenerci calmi entrambi” racconta emozionata.

“La melodia allegra contrastava nettamente con la mia sensazione che qualcosa non stesse andando bene” specifica Meghan.

Il dolore di Meghan Markle: “Sapevo che stavo perdendo il mio secondo bambino”

Nel triste racconto da lei condiviso al New York Time, la Markle ha poi svelato la sensazione che ha provato in quel momento.

La donna ha raccontato infatti di essere stata subito consapevole di quel che stava accadendo: “Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il mio secondo”.

Non ha voluto raccontare nulla velatamente o senza specificare qualcosa.

E’ stata diretta, ha voluto raccontare tutto con totale sincerità.

Per la duchessa quel che ha provato a luglio quando ha visto frantumarsi il suo sogno è stato un dolore insopportabile.

Dopo aver sentito quel malore forte la duchessa si è ritrovata, come già detto, in ospedale. Ha a tal riguardo raccontato di aver avuto suo marito Harry al suo fianco tutto il tempo.

“Giacevo in un letto d’ospedale, tenendo la mano di mio marito” racconta emozionata.

“Sentivo l’umidità del suo palmo e gli baciai le mani che erano bagnate da entrambe le nostre lacrime unite“. Un dolore straziante e momenti che graffiavano l’anima.

“Fissando le fredde pareti bianche, i miei occhi si velarono. Ho provato a immaginare come saremmo guariti” aggiunge la duchessa.

“Perdere un bambino è un dolore insopportabile”. Parole che colpiscono dritte al cuore

In questa intervista davvero molto personale, molto sentita, rilasciata al New York Times, Meghan Markle ha aperto il cuore dando voce al proprio dolore.

La duchessa ha voluto svelare il suo segreto nel giorno del Ringraziamento perché anche un semplice “Stai bene?” può essere d’aiuto.

“Perdere un bambino significa portare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molte coppie ma di cui parlano poche persone” dichiara la duchessa.

“Nel dolore della nostra perdita, io e mio marito – aggiunge – abbiamo scoperto che in una stanza di 100 donne, probabilmente un quindicina di loro avrebbero sofferto di aborto spontaneo“.

“Eppure, nonostante l’impressionante comunanza di questo dolore, la conversazione rimane un tabù, piena di vergogna senza motivo e perpetua un ciclo di lutto solitario”

Meghan ha per questo deciso di dare voce al dolore e rompere questo schema di sofferenza solitaria.

Un dolore, il suo, impossibile da capire ma per cui è doveroso stare accanto.