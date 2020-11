Elisabetta Gregoraci non avrebbe raccontato tutta la verità su Giulia Salemi. Un loro amico racconta cos’è successo davvero prima del GF Vip.

Elisabetta Gregoraci, dopo che Alfonso Signorini le ha lanciato una provocazione in diretta, ha perso le staffe, raccontando del suo rapporto non proprio idilliaco con Giulia Salemi, nonostante durante il loro percorso nella casa siano apparse piuttosto affiatate.

L’ex di Flavio Briatore ha confidato, infatti, che la modella, durante il corso di quest’estate in Sardegna, sarebbe comportata in maniera molto carina con l’imprenditore soltanto per farsi offrire una vacanza di lusso. Quest’ultima, ovviamente, ha smentito il tutto, affermando che lei si comportava in maniera carina con tutti, tranne che con lei soltanto perché ha sempre assunto un atteggiamento snob nei suoi confronti.

Da quel momento tra le due è calato il gelo e il pubblico del piccolo schermo non se credere alla versione della Salemi o della Gregoraci, che vuole abbandonare il programma. A fare chiarezza ci ha pensato Domenico Zambelli, amico in comune delle due concorrenti, che era presente durante quella vacanza in Sardegna e ha svelato tutta la verità su quel periodo.

L’amico di Elisabetta Gregoraci ha difeso Giulia Salemi, ammettendo che le cose non stanno propriamente come raccontato dalla conduttrice.

Giulia Salemi difesa da Domenico Zambelli: retroscena su Elisabetta Gregoraci

Giulia Salemi, secondo quanto rivelato da Domenico Zambelli sui social, non ci avrebbe assolutamente provato con Flavio Briatore e avrebbe assunto un atteggiamento carino nei confronti di tutti quanti e non soltanto nei suoi confronti per avere maggiori benefici durante il corso del suo soggiorno in Sardegna.

“Buongiorno a tutti. Oggi volevo fare qualche precisazione in merito a quello che sta accadendo al Grande Fratello Vip, visto che sono stato nominato più volte da Giulia ma anche da Elisabetta” ha esordito l’amico delle due concorrenti. “Ci terrei a confermare la versione della Salemi. Io ero con loro in Sardegna, ospite a casa di Flavio Briatore, e spesso formavamo un gruppo dove andavamo poi al Billionaire a cena ed io ero solito invitare molti amici, tra cui Andrea, Sveva, Cristiano e la stessa Giulia” ha raccontato.

“Flavio ed Elisabetta, in quel periodo, erano già separati. Lei è una mia carissima amica, ma anche lui, visto che lo conosco dal 1995 e lei quando lavorava a Il Malloppo con Pupo” ha concluso su Elisabetta Gregoraci al GF Vip, che ha sbottato contro Giulia, per poi passare all’altra concorrente. “La mia Giulitta la conosco da quando ha esordito in questo mondo dello spettacolo ed una parte del suo successo è anche merito mio“ ha concluso.

Storie di Domenico Zambelli citato ieri da Giulia ed Elisabetta e presente alla famosa serata. #GFVIP #giuliasalemi pic.twitter.com/BJsgnGGXUF — TEAM SALEMI OFFICIAL (@teamsalemioff) November 24, 2020

Giulia Salemi avrebbe detto la verità su Elisabetta Gregoraci, in quanto l’amico in comune Domenico Zambelli ha confermato la sua versione dei fatti. L’ex fidanzata di Francesco Monte avrebbe quindi sempre detto la verità a differenza della sua collega di viaggio.