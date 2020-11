Giulia Salemi è diventata virale sul web a causa della sua iconica reazione all’arrivo di un aereo al GF Vip dedicato ai Gregorelli.

Giulia Salemi è da poco entrata, per la seconda volta, nella casa del Grande Fratello Vip, portando subito una ventata d’aria fresca. La concorrente ha fatto fin da subito breccia nel cuore dei telespettatori. In particolare dopo che loro hanno visto la sua reazione ad un aereo destinato a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

La sua reazione alla vista del messaggio inviato dai fan è diventata subito virale e il video di quel momento, lo trovate in fondo all’articolo, ha già fatto in poche ore il giro del web. Il motivo?

Chi ha deciso di inviare quell’aereo, ha scelto di allegare un messaggio in cui si spronano i Gregorelli, questo è il nome che i telespettatori hanno dato alla coppia formata da Elisabetta e Pierpaolo, che sono arrivati ai ferri corti con una lite di fuoco nella casa, a non allontanarsi ed invitano la Salemi a non intromettersi nella loro conoscenza, cosa che lei non ha mai fatto.

La reazione di Giulia Salemi all’aereo dedicato ai Gregorelli è diventato virale e non è difficile capirne il motivo, ma lei non è riuscita a nascondere una certa delusione nel leggere quel messaggio.

GF Vip, Giulia Salemi delusa: “Voglio farmi il mio percorso”

Aereo per i Greg0relli con aggiunta di “Giu be quite”

Giulia Salemi non ha apprezzato la scritta mandata dai fan, in quanto lei non si è affatto intromessa nella conoscenza tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Anzi, è entrata nella casa più spiata d’Italia, concentrata più che mai a non voler concentrare la sua esperienza su qualcuno, come fece con Francesco Monte, ma soltanto su se stessa per viversi a pieno questi momenti.

“A me non piace questa cosa che ho visto, onestamente” ha confidato Giulia, che è stata criticata dalla moglie di Bonolis. “Non voglio passi questo messaggio a casa, io sono molto calma e sono nel mio” ha fatto notare. “State tranquille ragazza, i Gregorelli sono una coppia e io non c’entro nulla“ ha voluto rassicurare.

“Pierpaolo per favore stammi lontano, mi sembra di vivere la stessa situazione di due 2 anni ma io voglio farmi solo il mio percorso“ ha ammesso senza giri di parole. “Per questo motivo mi hanno scritto di concentrarmi solo su me stessa” ha poi osservato. “Io ho la coscienza apposto e non c’entro davvero nulla con voi due. La relazione con Pier è solo vostra” ha poi aggiunto rivolgendosi ad Elisabetta Gregoraci, ma quest’ultima la scansata dandole la seguente giustificazione: “Aspetta, adesso devo un po’ gioire“, cambiando drasticamente l’espressione sul suo viso e spostando Giulia Salemi dall’inquadratura della telecamera.

Giulia Salemi è delusa al Grande Fratello Vip, in quanto non vuole che anche in questo nuovo percorso la si associ a qualcuno ed ad un’ipotetica storia d’amore.