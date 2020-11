Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha stroncato Giulia Salemi e difeso Elisabetta Gregoraci, facendo infuriare il web.

Sonia Bruganelli è un’imprenditrice e talent scout di successo, nonché moglie di Paolo Bonolis, che nelle scorse ore è diventata protagonista di una nuova polemica sul popolo del web. Il motivo? In collegamento con Casa Chi, Sonia ha commentato le ultime vicende del GF Vip, dove ha difeso la concorrente, e sua amica, Elisabetta Gregoraci e fin qui non c’è assolutamente niente di male.

Peccato che quando si è poi parlato del recente scontro tra Elisabetta e Giulia Salemi, Sonia ha commentato il tutto lasciandosi andare ad un commento che non ha fatto impazzire il popolo della rete, tant’è che ha fatto sentire la propria voce indignato sul web. Ecco cosa ha detto la moglie di Bonolis: “Giulia è quella ragazza che, insieme a Dayane Mello, andò al Festival di Venezia con il vestito aperto” ha esordito Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi, che è stata invece difesa da un amico della Gregoraci. “Di che stiamo parlando quindi?” ha chiesto in maniera retorica, facendo però infuriare il web che ha trovato alquanto indelicato che una donna rivolga a due donne, visto che ha menzionato anche la Mello, un pensiero del genere.

GF Vip, Sonia Bruganelli difende Elisabetta Gregoraci: “La capisco”

Sonia Bruganelli, come anticipato, oltre allo scivolone su Giulia Salemi e Dayane Mello, ha difeso Elisabetta Gregoraci, che è stata attaccata da Selvaggia Roma fin dai primi secondi in cui è entrata nella casa più spiata d’Italia a causa della sua relazione con Flavio Briatore.

La moglie di Paolo Bonollis ha preso le difese della sua amica, confidando che chi meglio di lei può capirla visto che si è trovata in una situazione analoga.

“Anche io ho un passato simile a quello di Elisabetta, anche se in un altro modo” ha rivelato Sonia. “Una persona che incontra un uomo più famoso, magari anche più importante soltanto per una questione anagrafica, con un passato molto imponente alle spalle e con una certa stabilità economica, può innamorarsi, sposarsi ma non ci si ferma” ha spiegato ai microfoni di Casa Chi. “Bisogna sempre migliorarsi poi, io ricordo quando Elisabetta si mise a studiare inglese e cercava di migliorare perché si è trovata ad entrare in un mondo che prima non aveva avuto modo di conoscere se non attraverso altre modalità” ha chiarito subito sulla concorrente, che ha ammesso di voler abbandonare il GF Vip.

“Quindi non riesco a capire quale sia il problema, se lo avesse detto magari qualcuno che aveva fatto qualcosa di importante nel suo passato ok, ma se a parlare è qualcuno che come obiettivo ha esattamente quello … mi sembra che gli autori l’abbiano messa nella casa proprio per questo“ ha proseguito la moglie di Bonolis, facendo riferimento a Selvaggia Roma. “Mi spiace per Elisabetta perché lei era entrata per dimostrare quello che realmente era, ma purtroppo il nome di Briatore resta lì e nessuno vuole dimenticarlo” ha concluso, affermando che nessuno, probabilmente facendo riferimento agli autori del Grande Fratello Vip, ha intenzione di volerla aiutare in questo in quanto la carta dell’ex marito fa sempre comodo in favore di telecamera.

Sonia Bruganelli ha difeso Elisabetta Gregoraci al GF Vip, tra l’altro durante il corso del lockdown aveva anche protestato contro Mediaset, ma il pubblico della rete non ha potuto fare a meno di nascondere la propria delusione nel sentire le parole pronunciate nei confronti di Giulia Salemi e Dayane Mello, che sono state ritenute alquanto indelicate soprattutto se dette da una donna.