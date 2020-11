Clementino, chi è: età, altezza, peso, carriera e vita privata

Chi è Clementino, rapper italiano tra i più amati? Età, altezza, peso, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Clementino è un rapper italiano che ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica nell’entroterra napoletano, tra Nola e Cimitile prima di conquistare la ribalta nazionale.

E’ considerato uno dei maggiori esponenti del rap italiano, ma chi è davvero Clementino? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sull’artista campano.

Clementino: atà, altezza, peso e carriera

Nome d’arte: Clementino

Data di nascita: 21 dicembre 1982

Età: 37 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Rapper

Luogo di nascita: Avellino

Altezza: 179 cm

Peso: 77 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: http://www.clementinoiena.com/

Clementino, nasce ad Avellino il 21 dicembre 1982 con il nome di Clementino Maccaro. Ha un fratello musicista di blues e una sorella cantante lirica. Prima di dedicarsi totalmente alla musica, ha lavorato come animatore turistico.

Ha tantissimi tatuaggi sparsi per tutto il corpo tra cui il numero 21 che indica sia la sua data di nascita che il numero delle lettere dell’alfabeto italiano. Comincia a muovere i primi passi nel mondo dell’ hip hop quando ha solo 14 anni. Nell’aprile 2006 esce il suo primo disco, Napolimanicomio. Il secondo album dal titolo I.E.N.A. arriva nel 2011. L’anno successivo collabora con un altro grande esponente del rap italiano come Fabri Fibra realizzando il singolo Ci rimani male/Chimica Brother. Con il nome Rapstar, realizzano poi il progetto Non è gratis.

Con il fratell, nel 2014, partecipa al programma Pechino Express. Nel 2015 pubblica l’album Miracolo! che contiene molte collaborazioni con altri rapper italiani. Nel 2016 e nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo rispettivamente con i brani Quando sono lontano e Ragazza fuori. Nel 2017 pubblica l’album Vulcano e nel 2019 Tarantelle.

A novembre 2020 è un coach di The Voice Senior

Clementino: vita privata e i problemi con la droga

Della sua vita privata non si sa molto. Sulla sua vita sentimentale non ci sono notizie ufficiali. Anche su Instagram, infatti, il rapper si mostra sempre solo o in compagnia di colleghi e amici.

Il rapper ha avuto problemi con la droga in passato. A raccontarlo fu lui stesso: “C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e ad un certo punto non sei più tu. Io ero la Iena White ma non ero più Clemente”, spiegò nel 2018 a Storie Digitali, il festival milanese organizzato da CultCity, diretto da Dikele Distefano.