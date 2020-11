Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono giunti ai ferri corti e la loro amicizia speciale sembra essere un lontano ricordo al GF Vip.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli avevano iniziato quest’amicizia al Grande Fratello Vip come due amici speciali, dove sembrava esserci qualcosa di più. Purtroppo però con il susseguirsi degli eventi le cose non sono andate come sperato, in quanto la conduttrice ha confidato di non provare nulla per il concorrente se non affetto, mentre lui stava iniziando a provare qualcosa di più della semplice amicizia.

Le cose, poi, sono peggiorate con l’arrivo di Selvaggia Roma che sembrerebbe aver fatto aprire gli occhi a Pierpaolo, in quanto gli ha più volte raccontato che Elisabetta avrebbe qualcuno al di fuori del programma e che lui sta soltanto facendo la figura dello zerbino e nient’altro Da quando poi nella casa è arrivata pure Giulia Salemi, che è stata attaccata dalla moglie di Bonolis, le cose sono peggiorate ancora di più, in quanto l’ex velino sembrerebbe essersi messo l’anima in pace e sarebbe stato catturato dalla bella modella persiana.

Nella notte, però, c’è stato uno scontro di fuoco tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due se ne sono detti di tutti i colori, quando lui l’ha sentita parlare con Rosalinda, convinto che gli stesse mandando delle sonore frecciate.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi? Il sospetto

Forse il momento più alto e trash di questa discussione targata #gregorelli è stato Pierpaolo con il suo ‘ma se io sono single, qual è il problema se guardo un culo o no’

MORTA 😭⚰️ #gfvip pic.twitter.com/hGTUWMV5OA — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) November 26, 2020

Elisabetta Gregoraci stava ascoltando la confessione di Rosalinda, che le diceva quanto fosse feria della maturità mostrata dal suo ragazzo che ha soltanto 30 anni, in quanto i suoi coetanei avrebbero un atteggiamento decisamente più immaturo da quello mostrato da lui. La conduttrice ha subito preso la palla al balzo, sottolineando come quanto i ragazzi a quell’età siano immaturi e Pierpaolo Pretelli è subito intervenuto, sentendosi chiamato in causa.

La conduttrice ha prontamente protestato, affermando che lei non si riferiva a lui, ma che stava facendo un discorso molto più generico, ma Pretelli non le ha creduto, affermando che lei aveva esattamente ripetuto gli stessi discorsi che avevano fatto poco prima in sauna insieme ad Enock, che ha avuto un malore nella casa.

Elisabetta, a quel punto, lo ha accusato di essere un farfallone e lui ha prontamente replicato, mostrando un certo carattere che non aveva mai tirato fuori nelle passate settimane. “Io non sono un farfallone” ha replicato, mettendo anche i puntini sulle I sul suo rapporto con Giulia Salemi al GF Vip, di cui la Gregoraci sembrerebbe essere particolarmente gelosa. “Io e lei siamo amici, ma anche se ci fosse qualcosa di più tra noi quale sarebbe il tuo problema? Sono un ragazzo single e se voglio guardare un fondoschiena posso farlo senza problemi!” ha tuonato lui. “Allora non recitare la parte di quello che piange disperato” ha risposto Elisabetta Gregoraci, scatenando l’ennesima reazione in Pretelli.

“E’ passato un mese, ho superato quel momento, non è che rimango a disperarmi per te per tutta la mia vita“ ha tuonato. “Non voglio precludermi nulla, se entra una persona e mi interessa, la conosco!” ha concluso, attirando su di sé il consenso del popolo del web, che ama questa sua nuova versione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno litigato al GF Vip e la loro amicizia speciale è ormai giunta al capolinea, così come il percorso nel reality show di lei visto che ha rivelato di voler abbandonare il programma a causa del prolungamento inatteso della messa in onda.