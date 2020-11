Elisabetta Gregoraci ha preso una decisione, comunicando che non ha accettato la decisione di prolungare il GF Vip fino a febbraio.

Elisabetta Gregoraci, durante la diretta di ieri sera, insieme alla maggior parte dei suoi compagni di viaggio, non ha assolutamente reagito bene di fronte alla scelta del Grande Fratello Vip di voler proseguire con la messa in onda del programma fino a febbraio.

Per questo motivo, durante le scorse ore, ha comunicato ai suoi colleghi che non ha alcuna intenzione di voler proseguire con il gioco e rimarrà nella casa più spiata d’Italia fino a dicembre, a meno che il pubblico non scelga di farle abbandonare prima l’interno programma.

Elisabetta Gregoraci abbandona il Grande Fratello Vip nel caso in cui il pubblico non dovesse far terminare prima il suo percorso nella casa. Una decisone ormai presa quella dell’ex di Briatore, che dopo la puntata ha anche discusso con Giulia Salemi, che sembra trovare terreno fertile anche tra altri suoi colleghi che non hanno ancora deciso se restare o meno.

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci rifiuta l’offerta di Signorini

Elisabetta Gregoraci ha scelto di non accettare la proposta della produzione del GF Vip per il suo ruolo di madre. La conduttrice calabrese avverte molto, fin dall’inizio di quest’avventura, la mancanza di suo figlio Nathan Falco e nonostante quest’ultimo le abbia mandato un messaggio per tranquillizzarla, lei non se la sente di continuare a non vederlo e a non sentirlo fino a febbraio. In quanto immagina che il programma potesse allungarsi, ma di qualche settimana, non di certo di due mesi.

“Certo, avevo immaginato che il programma potesse durare di più, ma non fino a natale” ha esordito la conduttrice, che è stata criticata da Giulia Salemi. “Ma non certo che arrivasse fino a febbraio. Io ora sono in nomination, quindi può darsi che io esca e a dicembre manco ci arrivi” ha prontamente fatto notare. “Vi saluterò, ma per me è impensabile restare nella casa e non passare il Natale con le persone che amo e mio figlio“ ha concluso. “Pensavo durasse qualche settimana in più, così no” ha aggiunto.

La conduttrice non sembra essere l’unica a pensarla in questo modo. Anche Enock e Dayane Mello sembrano essere dello stesso parare. La modella, infatti, ha rivelato che nutre dei profondi dubbi se proseguire o meno il suo percorso al Grande Fratello Vip perché le pesa il non vedere la sua bambina e, proprio come la Gregoraci, vorrebbe passare le vacanze di Natale insieme ai suoi cari.

Elisabetta Gregoraci non ha accettato l’offerta di Signorini e molto probabilmente, a causa di quanto rivelato in queste ore, potrebbe abbandonare il reality show di canale 5 per il volere del pubblico da casa, visto che lei ha rivelato che non ha alcuna intenzione di restare fino a febbraio nel programma e che a dicembre, in ogni caso, varcherà la sogna rossa per riabbracciare la sua famiglia.