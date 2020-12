Se anche tu ogni mattina vai di corsa e ti sembra di non avere mai abbastanza tempo ecco un piccolo stratagemma che di aiuterà come mai avresti immaginato.

L’ultimo minuto, quel momento fatidico che tante di noi sembrano attendere ogni volta che c’è qualcosa da far.

Il ritardo è donna e questo dobbiamo sinceramente ammetterlo. Anche gli stratagemmi e i trucchetti del mestiere sono però tratto distintivo del gentil sesso. Sommate queste due cose ed ecco che otterrete l’argomento del nostro approfondimento di oggi.

Se anche voi siete delle perenne ritardatarie e uscire di casa con calma non sapete nemmeno che cosa significa ecco un piccolo trucco che potete iniziare a metter in pratica da subito: organizzare il vostro armadio con una serie di outfit preconfezionati.

Per risparmiare tempo organizza il tuo guardaroba con outfit già pronti

Nell’armadio di molte di noi regna la confusione ma per quelle che si ritengono campionesse dell’ordine anche i vestiti devono esser riposti secondo criteri ben precisi (come anche noi vi avevamo suggerito di fare durante la quarantena).

C’è chi ama organizzare il proprio guardaroba per colore, chi per occasione d’uso e chi ancora per modello. Tutte soluzioni che certo fanno risparmiare tempo quando si deve uscire (sapere con certezza dove si trova ogni capo è vantaggio non da poco) ma esiste una soluzione ancor più fruttuosa da questo punto di vista: organizzare il guardaroba con outfit già pronti.

Eh sì, l’idea di mettere su una stampella pantalone, camicia e giacca già abbinati è veramente la soluzione (o quasi) al problema del ritardo cronico.

None sesterà più “non so che mettermi” o “ho indossato la prima cosa che avevo sotto mano”: l’outfit sarà già lì pronto per esser indossato.

Certo, non lo si può fare con tutti i capi ma anche a questo c’è una soluzione. Se alcuni look potranno esser già pronti sulla stampella altri potranno esser fotografati e salvati in un’apposita cartella del cellulare: se i vestiti saranno in ordine, ricomporre l’outfit all momento sarà un gioco da ragazzi.

E voi, quale trucchetto usate per porre rimedio ai perenni ritardi? Non vediamo l’ora che lo condividiate con tutte noi.