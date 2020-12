By

Una notizia non di poco conto per moltissimi assidui utilizzatori di Whatsapp nonché della miriade di social ora esistenti. Vediamo in dettaglio.

Fortissime preoccupazioni circa questa novità che renderebbe non molto felici gli utenti di Whatsapp che sono assidui frequentatori della piattaforma. Tutti noi ormai utilizziamo Whatsapp, chi per un motivo, chi per un altro.

Moltissime mamme lo utilizzano ad esempio per restare aggiornate costantemente sui propri figli mandandogli un istantaneo messaggio con cui è possibile vedere la visualizzazione e la risposta.

Esistono molteplici gruppi Whatsapp che ci permettono di restare in contatto con magari le nostre amiche ed i nostri amici di infanzia, la nostra classe delle superiori oppure i nostri stessi parenti che ora vivono in un’altra zona.

Insomma, se Whatsapp si blocca alcuni avranno non pochi problemi. C’è quindi bisogno di fare chiarezza.

Vediamo in dettaglio.

Whatsapp bloccato per tantissimi utenti: i dettagli sui vari smartphones

Per questo nuovo anno 2021 la piattaforma WhatsApp sembra che dovrebbe smettere di funzionare su alcuni dispositivi iOS ed Android, creando concretamente non pochi disagi per chi li possiede ancora.

In questo caso una prima precisazione doverosa da fare è quella di sottolineare che l’applicazione di WhatsApp non funzionerà più al meglio su tutti i dispositivi che si ritrovano ad avere una versione del sistema operativo precedente ad Android 4.0.3 e ad iOS 9.

Purtroppo queste versioni non riescono a reggere più le costanti novità che vengono introdotte dagli sviluppatori di WhatsApp, per questo motivo tutto ciò inevitabilmente renderà poi inutilizzabile l’applicazione di messaggistica.

Saranno purtroppo davvero molti gli smartphones che a causa di quanto detto sopra non avranno modo di poter più utilizzare WhatsApp, che già a partire dal 2020 aveva smesso di funzionare su altri dispositivi (Molti sono cellulari che sicuramente sono passati almeno una volta nella nostra vita nelle nostre mani).

Tutti i modelli di cellulare che avranno l’applicazione bloccata a partire dal 2021

In primis stiamo parlando degli smartphones Samsung Galaxy S2, dell’HTC Desire e dell’iPhone 5S. Modelli che sono stati davvero molto popolari tra gli utenti della rete, ma che purtroppo sono chiaramente stati superati negli anni successivi da dispositivi nettamente più interessanti e tecnologici.

Sicuramente però per alcuni sarà un dispiacere enorme nonché un disagio non indifferente non poter più utilizzare WhatsApp su questi cellulari (Samsung Galaxy S2, sull’HTC Desire e sull’iPhone 5S).

Purtroppo però non finisce qui la lista di dispositivi che non potrà più contenere Whatsapp al proprio interno. Certo questi sono sicuramente considerati i più popolari fra quelli che non potranno usufruire più dei servizi di WhatsApp.

La lista però non è, ripetiamolo, assolutamente finita. Infatti ritroviamo anche altri smartphone come: Huawei Ascend D Quadl XL, Huawei Ascend D1 Quadl XL, Huawei Ascend P1, Huawei Ascend P1 S e non solo. Fanno parte della lista anche Huawei MediaPad 7 Lite, Motorola Droid Razr, LG Optimus Black, iPhone 4S, iPhone 5 ed iPhone 5C,

Per quanto riguarda quindi questi cellulari, se li state ancora utilizzando è meglio che ne compriate un altro se per voi è necessario utilizzare Whatsapp, magari con un sistema operativo superiore alla versione di Android 4.0.3 ed iOS 9 e che possa quindi supportare i vari aggiornamenti successivi.

WhatsApp è e resterà l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Con il passare degli anni aumenta però l’innovazione tecnologica. Con un miglioramento sostanziale per diverse applicazioni è purtroppo naturale che alcuni cellulari non funzionino più. Senza alcun dubbio il costante aggiornamento di WhatsApp è volto proprio a rendere sempre più impeccabile il suo utilizzo ed alcuni sacrifici sono necessari per l’innovazione.

Ci sono molteplici cellulari ed anche molteplici offerte che potrebbero essere sfruttate per questo Natale 2020, basti pensare anche alla possibilità di acquistare un cellulare in negozio ed usufruire della misura del cashback introdotta dal Governo Conte.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.