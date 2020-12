Loredana Lecciso è al settimo cielo al fianco del suo compagno Al Bano Carrisi, rivelando però di preferire la famiglia tradizionale a quella allargata.

Loredana Lecciso è uno dei personaggi più discussi degli ultimi tempi. C’è chi la ama e trova adorabile la sua simpatia, dote che non nasconde mai quando è ospite nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, e c’è chi purtroppo non l’apprezza più di tanto, in quanto convinto ancora, nonostante siano passati anni e numerose smentite, che senza di lei il suo Al Bano Carrisi tornerebbe tra le braccia di Romina Power.

Intervistata da Grand Hotel, la showgirl ha parlato proprio della famiglia che avuto modo di costruire con il Leone di Cellino San Marco, che ultimamente ha raccolto numerosi contrasti per aver parlato della sua intimità, rivelando che nonostante lei abbia costruito una bellissima famiglia allarga preferisce sempre quella tradizionale e si augura che sua figlia un giorno possa averne una del genere, in quanto non avrebbe prezzo.

Le sue affermazioni, come facilmente immaginabile, hanno creato un po’ di rumore tra il popolo del web, ma vediamo precisamente cosa ha rivelato la showgirl.

Al Bano e Loredana Lecciso: l’augurio di lei per sua figlia Jasmine

Al Bano Carrisi e la sua Loredana Lecciso, come ormai ampiamente noto, hanno costruito una bellissima famiglia allargata. I figli nati dalla loro unione vanno d’amore e d’accordo con quelli nati dalle precedenti nozze del cantante con Romina Power, in quanto tra loro c’è un sincero sentimento di affetto, ma nonostante ciò la showgirl augura a sua figlia di poter avere un quadro più tradizionale nella sua vita.

“Io e Al Bano siamo riusciti a mettere su una bellissima famiglia allargata” ha precisato la showgirl. “Ma se devo essere sincera” ha poi aggiunto. “Vengo da una famiglia tradizionale ed spero che mia figlia possa averne una così” ha confidato, facendo riferimento a Jasmine Carrisi che, oltre ad essere al timone di The Voice Senior insieme a suo padre, è stata la protagonista di un retroscena di Eleonora Daniele.

“Lo so, sembra quasi un contro senso, ma ho avuto modo di poter vivere entrambe le dimensioni e posso dire che la famiglia tradizionale non ha prezzo“ ha concluso Loredana, facendo storcere un po’ il naso al pubblico che la segue, visto come sottolineato da lei stessa è riuscita a mettere su con il cantante una bellissima famiglia allargata, ma molto probabilmente le sue dichiarazioni non sono state ben comprese dai suoi fan.

Molto probabilmente però Loredana Lecciso sulla famiglia tradizionale faceva riferimento a tutti quei problemi che le coppie che mettono su un nucleo allargato all’inizio si trovano ad affrontare prima di poter raggiungere una certa armonia familiare. Traguardo purtroppo che non tutte le coppie o famiglie riescono a raggiungere, nonostante tutto l’impegno e l’amore che ci dedichino.