Eleonora Daniele, retroscena in diretta su Jasmine Carrisi e Al Bano

Eleonora Daniele rivela un retroscena in diretta su Jasmine Carrisi e il padre Al Bano: ecco cosa le ha detto il leone di Cellino San Marco.

Eleonora Daniele ospita a Storie Italiane Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi, coach del nuovo talent show musicale di Raiuno “The Voice Senior” condotto da Antonella Clerici e che, dopo una sola puntata ha già conquistato l’affetto del pubblico.

Padre e figlia hanno mostrato molta affinità nella scelta dei concorrenti e Jasmine, pur essendo alla sua prima esperienza televisiva, è apparsa a suo agio mostrando una grande preparazione.

Ai microfoni di Eleonora Daniele, Al Bano ha dichiarato: “Mia figlia è stata richiesta dalla produzione per far parte della sezione giudici. Non accetto di essere accusato di nepotismo, è stata scelta e lei ha detto di sì. Io non ho nulla in contrario ad averla al mio fianco”.

Eleonora Daniele svela la telefonata ricevuta da Al Bano a Jasmine Carrisi

In collegamento da Milano dove studia, Jasmine Carrisi ha raccontato a Storie Italiane le sue impressioni sull’avventura a The Voice Senior dove si è presentata Viviana Stucchi, la mamma di Luca Vismara, spiegando che si sarebbe aspettato più conflitto con il padre sulle scelte.

“Mi aspettavo più conflitto…nelle scelte andiamo molto d’accordo. Abbiamo gli stessi gusti”, ha spiegato Jasmine che, sul suo carattere che è stato definito da papà Al Bano forte ha aggiunto – “Sono d’accordo, faccio molto di testa mia…Seguo i suoi consigli, ma non mi faccio influenzare da lui”.

A The Voice, Jasmine condivide il palco con artisti affermati come Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. A tal proposito, ha detto: “All’inizio è stata dura vedermi in mezzo a persone già affermate, personaggi importanti, mi ha messo un’attimo in difficoltà”.

Prima di salutarla, la Daniele ha detto: “Quando è uscita la tua canzone, tuo papà mi scriveva e mi diceva ‘hai visto mia figlia com’è brava?’. Tu non lo sai, ma dietro le quinte Al Bano è straorgoglioso di te”, ha svelato la conduttrice a Jasmine che ha sorriso ringraziandola.