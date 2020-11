Viviana Stucchi, la mamma di Luca Vismara a The Voice Senior

Viviana Stucchi, la mamma di Luca Vismara, ex allievo di Amici ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, sbarca a The Voice Senior.

Viviana Stucchi, la mamma di Luca Vismara, ex allievo di Amici ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, sbarca a The Voice Senior. Con un look sbarazzino e sensuale, Viviana si è presentata alle Blind Auditions di The Voice Senior con la canzone che Elettra Lamborghini ha portato al Festival di Sanremo 2020 dal titolo Musica e il resto scompare.

Oltre a cantare, la mamma di Luca Vismara si è anche esibita con una danza sensuale conquistando Loredana Bertè, Clementino, Al Bano e Jasmine Carrise. Viviana, però, ha scelto di mettersi alla prova scegliendo la squadra di Clementino.

Viviana Stucchi a The Voice Senior con il figlio Luca Vismara

Viviana Stucchi, da poco in pensione, ha lavorato come docente di educazione fisica. Da piccola è sempre stata una bambina viziata ed è stata una grande protagonista partecipò de Lo Zecchino d’Oro 1964 dove interpretò il brano Il pulcino ballerino vincendo.

“Sono qui con Luca che è mio figlio. Ho scelto di venire con lui perchè è il mio maestro più severo. Nell’animo sono sempre un po’ bambina. Voglio calcare il palco con la stessa leggerezza che avevo all’epoca dello Zecchino. Sono venuta per divertirmi”, ha detto Viviana.

Sul palco, poi, si è scatenata sulle note della canzone di Elettra Lamborghini improvvisando anche le mosse sensuali dell’interprete originale della canzone. Clementino non ha nascosto il proprio entusiasmo di fronte a Viviana e alla sua performance. Entusiasmo che ha raggiunto livelli altissimi quando ha scoperto di avere di fronte l’interprete della canzone “Il pulcino ballerino” che ha poi cantato.

La signora Stucchi, poi, ha scelto di entrare a far parte proprio della squadra di Clementino. “Non ci credo. Sono troppo contenta”, ha detto la signora Stucchi. “Ho sempre lavorato con i ragazzi da cui ho sempre imparato tanto e quindi scelgo Clementino”, ha detto Viviana che è pronta a mettersi totalmente in gioco con il rapper.