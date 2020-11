Vittorio Garrone è il compagno di Antonella Clerici: la conduttrice Rai svela come trascorrono il tempo in famiglia.

Vittorio Garrone è l’uomo che da diverso tempo riempie il cuore di Antonella Clerici. La conduttrice è serena e innamorata del compagno, proprietario con i due fratelli dell’Erg. Prima d’incontrare Antonella, Garrone è stato sposato con una donna sudamericana dalla quale ha avuto tre figli.

Ha una grande passione per i viaggi, la natura e l’equitazione, tutti elementi che ha in comune con Antonella Clerici che, per vivere più serenamente la sua storia d’amore, ha lasciato Roma e si è trasferita nella tenuta del compagno in Piemonte dove la coppia vive con Maelle, la figlia che la Clerici ha avuto dall’ex compagno Eddy Martens e con i tre figli di Garrone.

Vittorio Garrone e l’amore con Antonella Clerici: una grande famiglia

Com’è la vita tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone? A svelare i segreti della vita in famiglia è stata la conduttrice di Raiuno in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo.

“Con noi vivono Maelle e i figli di Vittorio, Luca, Agnese e Beatrice, e adesso c’è anche il fidanzato di quest’ultima. Siamo un gruppo in cui uno fa bene all’altro. Fra tornei di burraco, partite a Monopoli e passeggiate all’aria aperta il tempo passa senza far pesare l’isolamento. Io adoro la mia grande famiglia”, ha raccontato la Clerici.

Antonella che sta vivendo un periodo felice anche professionalmente con il ritorno in tv anche nella fascia quotidiana mattutina di Raiuno con il programma E’ sempre mezzogiorno, ha parlato anche dell’intimità con il compagno:

“L’intimità è fatta anche di amorosi sensi. Io e Vittorio camminiamo da soli nel bosco, parliamo tanto, abbiamo grande confidenza e siamo un incastro perfetto. Poi, certo, non è che dormiamo con i figli, per fortuna abbiamo una casa grande…”, ha aggiunto la Clerici che è riuscita a trovare il proprio equilibrio dividendosi tra lavoro e famiglia.