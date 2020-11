Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano che debutta come coach di The Voice Senior, riceve dolci dediche dal fidanzato Alessandro Greco.

Bellissima e giovanissima, Jasmine Carrisi, come tutte le ragazze della sua età, trascorre le giornate tra studio, musica e amore. Nella vita della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, infatti, c’è un ragazzo che le fa battere il cuore e che le dedica dolci parole sui social.

Il suo nome è Alessandro e con cui Jasmine si mostra sui social pubblicando soprattutto storie su Instagram. Riservata, pur usando molto i social, non condivide tanto della sua vita privata. Tuttavia, sono bastati pochi scatti per rendere ufficiale la sua storia con Alessandro che durerebbe ancora.

Fidanzato Jasmine Carrisi: il ti amo di Alessandro

Con un “Ti amo” scritto a corredo delle poche foto che li ritraggono insieme, Alessandro dichiara pubblicamente il suo amore per Jasmine Carrisi che, dopo il diploma, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura. Amante della musica, ha accettato di essere coach di The Voice Senior giudicando i concorrenti over 60 con la passione per la musica.

Jasmine, come tutte le sue coeetanee, sta vivendo la sua storia d’amore e, dalle poche foto che ci sono sui social, lei e Alessandro sembrano essere molto uniti. Del fidanzato di Jasmine Carrisi, tuttavia, non si sa quasi nulla.

Non fa parte del mondo dello spettacolo, ama i viaggi, il mare e sui social condivide spesso foto in cui è da solo, con il cane o con gli amici. Tra i tanti post, però, spuntano anche le foto in cui è insieme a Jasmine a cui non ha esitato a dichiarare pubblicamente il suo amore.

Anche Jasmine, tuttavia, sul proprio profilo, ha fatto un’eccezione pubblicando una foto insieme ad Alessandro. Per trovarla, tuttavia, bisogna tornare allo scorso maggio dove si vede Jasmine scattare un selfie mentre Alessandro è alle sue spalle. Tornando ancora più indietro, si scopre un’altra foto pubblicata lo scorso febbraio.