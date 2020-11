Loredana Lecciso, recentemente intervistata da Riccardo Signoretti, ha parlato della sua intimità con Al Bano Carrisi.

Al Bano Carrisi durante il corso di questa pandemia non si è di certo limitato nel fare numerose esternazioni in merito al difficile periodo che il mondo intero sta vivendo. Il cantante è diventato, in maniera del tutto involontaria, virale sul web qualche tempo fa quando confidò da Mara Venier a Domenica In di essere assolutamente certo che l’essere umano riuscirà a sconfiggere il virus, proprio come ha sconfitto i dinosauri, ma non solo.

Il Leone di Cellino San Marco ha commentato anche la sua pensione, creando non poche polemiche nel mondo della rete e non. Più discrete, invece, è stata la sua compagna Loredana Lecciso, che di recente ha fatto pace con Romina Power, che si è sempre ritenuta molto fortunata nell’essere riuscita a trascorrere il lockdown insieme alle persone a lei più care, nonostante la sua primogenita scelse di restare in Lombardia invece di raggiungere la sua famiglia.

Ora la showgirl ha attirato l’attenzione su di sé rivelando, durante un’intervista concessa a Riccardo Signoretti, che nonostante il periodo non sia dei migliori lei e il suo compagno trovano sempre il tempo di ritagliarsi uno spazio per vivere la loro intimità.

Al Bano e Loredana Lecciso vivono la loro intimità in maniera serena, senza farsi prendere dall’ansia del momento, ma non è finita qui.

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi: come vivono la pandemia

Loredana Lecciso ha ammesso di prendere tutte le precauzioni del caso, per proteggere lei stessa e i suoi cari dal virus che da qualche mese a questa parte ha piegato il mondo intero, mantenendo le dovute distanze di sicurezza ed uscendo di casa solo se necessario. Ma nonostante tutto, com’è giusto che sia, riesce a viversi la sua intimità con Al Bano Carrisi, in quanto essendo congiunti possono viversi il loro rapporto in maniera serena, annullando qualsiasi distanza.

“Quando ci troviamo fuori casa, siamo molto prudente per evitare di ammalarci e di contagiare tutte le persone a cui vogliamo bene” ha spiegato la showgirl, che da Barbara d’Urso ha litigato con Alda D’Eusanio “Ma vi sto che io e lui viviamo insieme, non abbiamo mai rinunciato a viverci la nostra intimità e a mostrarci affetto attraverso i piccoli gesti” ha concluso Loredana.

Al Bano, oltre per le dichiarazioni della sua compagna, di recente è finito anche nei trend sui social per curioso motivo. Quale?

Gossip di Urtis: UN CANTANTE SI È PRESO UNA COTTA PER TOMMASO Tommaso: AD ALBANO È VENUTA LA NOSTALGIA CANAGLIA E SI È INNAMORATO DI ME. MI FARÒ CHIAMARE LA SIGNORA CARRISI ⚰️⚰️⚰️⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/t0cayflNGY — Riccardo Allasia (@Rich_2511) November 19, 2020

Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip ha svelato a Tommaso Zorzi che un noto cantante si è innamorato di lui. L’influencer ha ironizzato affermando di sperare che si tratti del Leone di Cellino San Marco, in modo tale da poter diventare la prossima signora Carrisi.