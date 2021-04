Un seno particolarmente abbondante deve essere valorizzato con il giusto reggiseno: ecco 5 modelli per taglie forti per essere seducenti e a proprio agio.

Quando si ha un seno particolarmente abbondante trovare il giusto reggiseno non è impresa da poco. Spesso infatti quelli che si trovano in commercio non sono adatti a contenere un decolleté molto prosperoso.

Ferretti seganti, cuciture fastidiose, tessuti sintetici e che provocano allergie e ancora potremmo continuare. Coniugare comfort e design spesso non è semplice perché molti modelli per taglie forti possono non essere glamour come quelli di taglie più ridotte.

E allora come fare? Per fortuna, anche da questo punto di vista molte aziende si sono evolute venendo incontro alle esigenze specifiche anche di questa tipologia di donne cosiddette curvy che vantano un seno grande e che vogliono al tempo stesso vestirlo nella maniera più appropriata mostrandosi seducenti e a proprio agio. Scopriamo i 5 modelli di reggiseni per taglie forti che abbiamo selezionato per voi.

Ecco i modelli di reggiseni per taglie forti per essere seducenti e a proprio agio

Scopriamo quali sono le caratteristiche a cui dobbiamo prestare attenzione quando acquistiamo un reggiseno per taglie forti.

1) La misura del reggiseno. Le taglie abbondanti sono quelle che vanno da una quinta in su e in alcuni casi possono arrivare fino all’undicesima e oltre. Ma al di là della misura occorre prestare attenzione anche ad una serie di altri fattori.

2) Vestibilità della coppa. Generalmente vanno per lettere. Quindi si parte dalle A, B, C, fino ad arrivare alle taglie più grandi che hanno coppe con lettere anche fino alla J.

3) Misura del torace. Non basta infatti individuare solo la taglia giusta del reggiseno e quella delle coppe ma anche il giro del busto. Infatti, può capitare di avere un torace più stretto rispetto al seno abbondante o al contrario un busto più largo. A tal proposito esistono reggiseni che offrono la possibilità di allungare il giro torace fino a renderlo della misura adatta, grazie a dei ganci aggiuntivi fatti per risolvere questo genere di situazioni. Naturalmente in base anche a questo aspetto dovremo scegliere il reggiseno giusto.

4) Materiali. Tessuti in grado di offrire sostegno sono da preferire. Se la taglia in questione è oltre la decima meglio puntare su stoffe contenitive che donino anche comfort. Se proprio non si resiste al pizzo scegliamo un modello che abbia solo un dettaglio anche perché questo tipo di tessuto può provocare irritazioni e fastidi alla pelle.

5) Possibilità di regolare le spalline. Le spalline hanno il compito di sorreggere il peso del seno, quindi dovranno essere ben sostenute ma non segare le spalle. Se saranno eccessivamente sottili potrebbero segnare la pelle e non offrire il giusto sostegno e nemmeno la comodità.

6) Indossarlo bene. Quando si indossa il reggiseno, specie con un seno prosperoso va saputo calzare alla perfezione. Prima si aggiusta sulle coppe, poi si regola la misura delle spalline quindi si chiude o dietra alla schiena o davanti, a seconda di come è concepito il modello di reggiseno.

1) Reggiseno balconette Intimissimi

Reggiseno balconette Mina in pizzo. Taglie fino alla 6C. Costo €29.90. Lo potrete trovare nei colori rosa seta, nero e rosso, cliccando qui.

2) Mai dire mai Bralette Sweetie Ultra Curvy Cosabella

Hai un seno abbondante ma ami il colore? Questo modello di Cosabella è perfetto per te. Lo puoi trovare in diverse nuances accese, dal giallo come questo sulla sinistra al fucsia. Il costo è di 59,17 euro. E lo puoi acquistare cliccando qui.

3) Reggiseno senza ferretto ricamato Playtex

Nonostante la foto possa trarre in inganno questo modello del brand Playtex arriva fino alla taglia 9D o 8E. Si tratta del modello Criss Cross ricamato e senza ferretto ed è disponibile nei colori nero, beige e bianco. Per acquistarlo clicca qui.

4) Reggiseno senza Ferretto per taglie forti Delimira

Questo modello non imbottito veste fino alla taglia 12G e si trova su Amazon in 4 varianti di colori. A marchio Delimira è un reggiseno adatto per taglie forti con coppe molto grandi. Per acquistarlo clicca qui.

5) Reggiseno senza ferretto contenitivo Frugue

Questo modello contenitivo a marchio Frugue arriva fino alla taglia 9D e si può trovare nei colori bianco, beige e nero. Senza ferretto è ideale per taglie forti. Per acquistarlo clicca qui.