Quali vestiti dovresti comprare ed indossare per nascondere le cosce grosse? Se sei alla ricerca di una soluzione, ecco i nostri consigli.

Quanto tempo hai passato a “nasconderti” dietro abiti troppo grandi o sformati?

Se pensi che le tue cosce siano un problema (spoiler: non lo sono assolutamente) e hai terminato le idee, non preoccuparti.

Ecco qualche consiglio su che capi indossare per minimizzare le tue cosce!

Cosce grosse: ecco come nasconderle grazie ai vestiti

Partiamo subito da un presupposto importante: che tu abbia le cosce della circonferenza della luna o di una biglia non fa assolutamente differenza!

Lo abbiamo detto e ripetuto tante volte (anche quando parlavamo delle scarpe perfette per chi ha le caviglie grosse o quando abbiamo cercato i capi migliori per chi ha le spalle larghe o vuole nascondere le braccia).

Le circonferenze del tuo corpo non significano assolutamente nulla e non influenzano in alcuna maniera la persona che sei!

Sappiamo benissimo, però, quanto sia difficile affrontare la prova con lo specchio la mattina quando abbiamo a che fare con quello che la società ci ha insegnato a riconoscere come un difetto fisico.

Insomma, anche se non ha veramente importanza, se il tuo corpo ti impedisce di vestirti come vorresti di certo c’è un problema!

Scopriamo insieme quali sono i capi che devi assolutamente avere nell’armadio per minimizzare questo tuo problema.

In questa maniera potrai ricominciare a vestirti come preferisci: dopotutto tutti abbiamo dei difetti che cerchiamo di mascherare con i vestiti.

Riuscire a riconoscere i capi che ci stanno meglio e che possono fare la differenza non è sempre semplice!

Ecco cosa dovresti indossare per minimizzare le cosce e massimizzare lo stile!

maxi abito o abito ad A : questa forma di abito è quella perfetta per il tuo “problema”! Gli abiti ad A (anche corti ) od i maxi-abiti che si allargano al di sotto del seno sono due capi che puoi indossare veramente quando vuoi e come preferisci.

Non preoccuparti: sembrerai comunque sensuale anche se l’abito non si interrompe esattamente sulla coscia!

Usa gli spacchi e le trasparenze per far vedere un po’ di pelle ma ricorda che la forma ad A è quella perfetta quando ti trovi a scegliere un abito in negozio.

In molti, poi, consigliano anche di aggiungere sempre un cardigan (ti avevamo detto qui quali siano i migliori per questa primavera ).

In questa maniera “ coprirai ” le cosce ma puoi comunque… sempre farti vedere!

Si tratta, infatti, della tinta perfetta per minimizzare le cosce!

I tacchi nude (ma, se per questo, tutte le scarpe di questa tonalità ) aiutano ad allungare la gamba e a far sì che l’effetto ottico sulle tue gambe sia semplicemente perfetto.

Insomma, se ancora non li hai devi assolutamente comprarne un paio: cosa stai aspettando?

Si tratta di pantaloni che non sono a zampa ma che si allargano sulla parte finale: anche solo questo modello è perfetto per minimizzare le cosce !

Se non ti piacciono i jeans a zampa e neanche quelli flared, non disperare: il tuo modello perfetto di pantalone è quello con la gamba larga e dritta .

Puoi provare con i mom jeans o con tutti i fit definiti “ wide “. Ci sono moltissime opzioni tra cui scegliere (visto che ultimamente vanno alla grandissima ) ed anche tantissimi colori.

(Anche i pantaloncini , ammesso che abbiano la gamba larga , sono assolutamente perfetti per te: non farti problemi!)

Noi ti consigliamo, in particolare, di scegliere sempre la vita alta (no, anche se la vita bassa sta tornando è meglio rimanere… in alto) e le colorazioni più scure.

Se vuoi allontanare l’attenzione dalle tue cosce, allora dobbiamo consigliarti assolutamente di usare pattern, fantasie e colori brillanti… solo sopra!

Usa per i pezzi di sotto come gonne, pantaloni e pantaloncini solo colori a tinta unita, se possibile scuri o neutri.

Vedrai come cambierà il risultato semplicemente “invertendo” la fantasia da sopra a sotto!

Bene adesso sai quali sono i capi che devi assolutamente comprare ed avere nell’armadio per “minimizzare” le tue cosce.

Noi non te lo ripeteremo mai abbastanza: essere “alla moda” vuol dire essere felici di indossare i capi che abbiamo.

Poco importa di che taglia siano, l’importante è indossarli con confidenza e sicurezza: il resto, poi, verrà da sé!