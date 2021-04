Come riutilizzare il pane secco: ecco le ricette anti spreco per non buttarlo via

Molto spesso capita di avere del pane secco in casa e sprecarlo sarebbe un vero peccato: ecco alcune ricette gustose per riutilizzarlo.

Il pane è uno di quei cibi che si mangia in tutto il mondo. Ogni paese ha le proprie varianti ma in linea di massima è un alimento che non manca mai nella tradizione culinaria di ciascuna nazione.

In Italia, a seconda della regione dove si va si prepara in maniera diversa. Può essere salato o sciapo, all’olio, al latte, integrale, ai cereali e ancora potremmo continuare. Ma cosa succede se il pane avanza e diventa raffermo?

Di sicuro buttare via il pane è considerato peccato e allora vediamo come possiamo riutilizzarlo con alcune ricette anti-spreco che ci permetteranno di dare ancora una vita al pane avanzato.

Ecco come riutilizzare il pane raffermo: le ricette

Minestre, crostini, pizza, torta, polpette, gnocchi e chi più ne ha più ne metta. Con il pane raffermo si può fare davvero di tutto. Non solo quindi pangrattato ma anche vere e proprie ricette gustose.

Prima però di utilizzarlo per i nostri piatti possiamo anche provare a farlo tornare morbido dentro e croccante fuori con questo facile trucco. Altrimenti ecco alcune semplici ricette del riciclo che vi permetteranno di dare nuova vita al pane vecchio.

Polpette di pane al sugo

Ecco il tipico piatto della cucina povera ma capace di regalare grandissime soddisfazioni. Le polpette di pane al sugo cotte direttamente in padella e senza frittura. Una vera e propria delizia per il palato che faranno felici tutta la famiglia.

Altrimenti puoi provare le polpette di pane con mozzarella e pancetta , un’altra ricetta di riciclo.

Pizza di pane

Forse molti non sanno che con il pane raffermo si possa addirittura fare la pizza. Basterà inumidire il pane secco dopo averlo fatto a pezzi, metterlo in teglia e condirlo con la passata di pomodoro ed eventualmente mozzarella ben scolata, basilico e quello che più ci piace.

Una ricetta di recupero che ci permetterà di gustare il pane secco in maniera del tutto golosa. Qui trovi tutto il procedimento per preparare la pizza di pane raffermo.

O in alternativa anche questa ricetta qui.

Altrimenti puoi sempre provare il pasticcio di pane e melanzane: il piatto di riciclo a metà tra una pizza e una torta salata, le pizzette di pane, un altro goloso piatto di recupero, o il pane pizza alla siciliana.

Minestre

Se siete amanti di zuppe e minestre non potrete non provare la minestra di pane toscana, una ricetta di recupero squisita.

Per prepararla avrete solo bisogno di un po’ di tempo ma il risultato sarà davvero squisito. Se invece ti piacciono i sapori più esotici prova il gazpacho.

Gnocchi di pane

Oggi è proprio giovedì e allora perché non preparare dei gustosi gnocchi ma di pane? Ecco la ricetta per prepararli in poche e semplici mosse. Anche nella variante senza glutine.

Torta di pane

E infine, non solo ricette salate ma anche alternative dolci. Infatti, con il pane raffermo possiamo preparare anche delle saporite torte. Qui ad esempio trovi una ricetta per preparare una deliziosa torta a base di uva sultanina, canditi e naturalmente pane raffermo.

Altrimenti ecco due alternative golose: la torta di pane con amaretti e cioccolato o la torta di mele e pane.

Ed ora non vi resta che decidere come riutilizzare il pane raffermo che avete in casa.