Gnocchetti di pane al pomodoro facili: 100 grammi per 200 calorie

Che ne diresti di preparare un piatto velocissimo fatto in casa, prelibato e con pochissime calorie? Oggi vi proponiamo dei semplici e veloci gnocchetti di pane al pomodoro e basilico freschi. Pensate che 100 g di questi gnocchetti apportano soltanto 200 cal.

Gli gnocchetti di pane rappresentano anche un piatto anti spreco alimentare poiché non sono composti, non come i tradizionali gnocchi di patate, bensì la loro consistenza dà vita a delle piccole palline morbide di pane.

Si possono preparare con diversi condimenti, noi, per mantenere un apporto calorico piuttosto basso e garantire una velocità tipica di un pranzo veloce, vi raccomandiamo di optare per condimenti leggeri e freschi come ad esempio, in questo caso un pomodoro e basilico semplice per una ricetta gustosa ma davvero espressa.

Gnocchetti di pane espressi, leggeri, prelibati

Nel Nord Italia questi gnocchetti di pane sono impiegati di frequente, in Trentino Alto Adige si realizzano aggiungendo appunto del pane raffermo, dello speck, della cipolla per poi essere impreziositi in una cremina di burro.

Si possono aggiungere infatti salumi se si vuole scegliere una versione domenicale all’insegna dello sgarro settimanale, dei formaggi particolari in base ai propri gusti, ma anche delle erbe aromatiche diverse per spaziare i sapori. Ma, quando andiamo di fretta, siamo nel bel mezzo della settimana, e ci mettiamo anche il fatto che siamo a dieta

possiamo concederci sì un piatto gustoso, ma comunque bilanciato e poco calorico!

La prima cosa da fare è tenere da parte il pane che avete comprato o avete preparato in casa già da qualche giorno. Vi basterà davvero poco per andare a comporre questi gnocchetti.

Prediligete una farina integrale o la tipo 2 che è una farina semi-integrale e riesce a dar vita a prodotti da forno e pasta davvero sensazionali. Inoltre avrete bisogno soltanto di un uovo, per 5 porzioni, del sale e del pepe quanto bastano e, appunto, del pane raffermo.

Questo è un piatto povero che si cucina rapidamente. E se proprio non vogliamo optare per quelle pietanze propinate a volte all’interno di diete sbagliate, troppo rigide come insalate tristi, piatti disordinati a livello di macronutrienti, possiamo sempre optare per questa variante fatta in casa genuina e sana.

A questo piatto sarà possibile abbinare un’insalata fresca o delle verdure cotte come spinaci.

Non esistono i contro per questo piatto, allora scopriamo i pro!

La mossa grandiosa è che potete prepararli in anticipo, magari anche la sera prima per poi cuocerli in un batter d’occhio per il pranzo del giorno dopo. La ricetta è rapida perché lo gnocco ,a prescindere da qualunque sia la composizione e gli ingredienti, sarà cotto non appena tornerà a galla nell’acqua che bolle salata.

È un piatto veloce da fare anche se non abbiamo ancora pensato a cosa preparare per un eventuale invito a cena fatto a degli amici, oppure ad una bella rimpatriata di famiglia la domenica.

Se volete davvero sorprendere i commensali potete anche proporre questo piatto meraviglioso con il classico burro e salvia un gusto molto leggero anche se è un pochino più calorico, ma con il quale farete davvero un figurone.

Oggi abbondiamo e vediamo tutti gli ingredienti che servono a formare cinque porzioni ogni porzione, come abbiamo preannunciato, avrà all’incirca 200 cal.

Il tempo di preparazione totale si aggira attorno ai 20/30 minuti.

Ingredienti

Avrete bisogno di 240 g di pane raffermo (meglio se preparato in casa qualche giorno prima), 180 g di farina 100% integrale o tipo 2, potete scegliere anche farine alternative gluten-free per chi è intollerante come ad esempio la farina di mais che si sposa molto bene, 190 ml di qualsiasi bevanda vegetale priva di zuccheri aggiunti.

Potete spaziare dalla soia all’avena, dal grano saraceno al riso integrale, 20 g di parmigiano grattugiato e un uovo, pomodorini pachino e tanto basilico fresco, sale pepe e se preferite qualche spezia particolare o erbetta aromatica come ad esempio il timo.

Preparazione

Siamo giunti alla preparazione, prendiamo un recipiente bello ampio e versiamoci dentro la bevanda vegetale scelta, questa bevanda ci servirà per immergere il pane raffermo in modo che si ammorbidisca.

Ricordatevi ovviamente di eliminare la crosta. Dopo circa un quarto d’ora il pane sarà diventato molto più morbido, potete strizzarlo e mettere da parte la bevanda che ne resta per aggiungerla poi all’impasto e renderlo più morbidoso.

Aggiungete poi al pane ammorbidito l’uovo, il parmigiano, il sale e il pepe, mescolate con molta cura amalgamando il tutto, se ne avete bisogno utilizzate la bevanda avanzata. Mettete sul fuoco due pentole, o meglio una padella bella ampia antiaderente e una pentola con acqua a bollire. Una per gli gnocchi e una per il sughetto semplice.

Lavate con cura i pomodorini pachino aggiungete sulla padella antiaderente uno spicchio di aglio e un filo d’olio un pizzico di sale e accendete il fuoco a fiamma medio alta, tagliate a metà i pomodorini pachino e buttatele in padella. Lasciateli appassire e dopo una decina di minuti aggiungete tanto basilico fresco.

Il sughetto espresso è pronto. Ora a impasto degli gnocchi ultimato munitevi di un piano da lavoro bello pulito e asciutto e unite a questo impasto la dose di farina, ricavate delle palline grandi come una noce, formate i vostri piccoli gnocchetti. A questo punto non appena l’acqua bolle versate e gli gnocchetti.

Non appena gli gnocchetti saranno risaliti nell’acqua che bolle, scolateli e fateli saltare in padella per qualche minuto con il sughetto appena preparato, aggiungete un altro piccolo filo di olio e servite i vostri gnocchetti di pane ben caldi.

Pesate 100 grammi di gnocchetti da crudi per assicuravi un piatto sulle 200 calorie, ricco, gustoso genuino.