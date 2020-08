Polpette di pane con mozzarella e pancetta , ricetta di riciclo

Tra le tante ricette di polpette eccone una ottima e soprattutto semplice da preparare, le polpette di pane con mozzarella e pancetta

Oggi proporremo una ricetta semplice e sfiziosa ideale per un aperitivo con amici o stuzzichino per una festa. Oppure ancora in attesa di una pizza come antipasto. Le polpette di pane mozzarella e pancetta sono nate e restano anche e soprattutto una ricetta di riciclo.

In fondo è come per tutte le polpette, da quelle di carne a quelle di verdure. Ma vediamo gli ingredienti delle polpette di pane con mozzarella e pancetta, una ricetta molto pratioca

Ingredienti

400 g di pane raffermo

100 g di pancetta a fette sottili

250 g di mozzarella

3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

1 uovo

3 dl di latte

erba cipollina

1 cucchiaino di aglio secco

olio di semi d’arachidi per friggere

pepe

2 uova

noce moscata

sale

pangrattato

Preparazione delle polpette di pane con mozzarella e pancetta

Preparare queste gustose polpette non sarà affatto difficile. Per prima cosa mettiamo il pane in ammollo nel latte in una ciotola o un piatto. Una volta morbido, possiamo strizzarlo e raccoglierlo in una ciotola abbastanza alta. Al nostro pane bagnato nel latte aggiungiamo l’uovo, il parmigiano, l’aglio e l’erba cipollina che avremo precedentemente spezzettato.

Saliamo e pepiamo, aggiungiamo un pizzico di noce moscata. A questo punto impastiamo ben bene, otterremo un composto luglio e omogeneo. Se il composto è troppo molle e bagnato possiamo asciugarlo con del pangrattato.

Tagliamo a dadini la mozzarella e la pancetta. Prendiamo il composto, inseriamo dentro un dadino di pancetta e mozzarella, chiudiamo e passiamo nell’uovo e nel pangrattato. Le nostre polpette dovranno essere coperte completamente. A questo punto friggiamole (chi è a dieta può rendere il piatto più leggero cuocendole al forno).

Friggetele, poche alla volta, in abbondante olio di semi a 170°. Scolatele con un mestolo forato, fatele asciugare su carta da cucina e servite le polpette di pane con mozzarella e pancetta ancora calde.