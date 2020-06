Pizza alta e soffice | scopri la ricetta da preparare a casa

Siete amanti della pizza alta e soffice? Scoprite come preparare l’impasto comodamente a casa, indossate il grembiule e seguite i nostri consigli!

La pizza è un piatto amato e conosciuto in tutto il mondo, nessuno sa resistere a tanta bontà. Si può preparare a casa l’impasto base per poi condire in modi diversi, se non si vuole andare in pizzeria. Basta munirsi di pazienza, di grembiule e degli ingredienti necessari per realizzarla. Il segreto di una buona pizza è la lievitazione e rispettando i tempi, il binomio tempo temperatura è davvero importante.

Vi abbiamo presentato diverse ricette su come preparare la pizza, oggi vi sveliamo il segreto per realizzare a casa un impasto per pizza alta e soffice.

Ricetta per preparare la pizza alta