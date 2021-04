Matteo Diamante, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Matteo Diamante, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e curiosità del concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Matteo Diamante è uno dei tre pupi della nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa condotta da Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Matteo affronta la propria avventura insieme ad una secchiona, ma chi è davvero.

Matteo non è alla sua prima esperienza televisiva, ma quanti anni ha? E’ stato fidanzato? Qual è il suo lavoro? Andiamo a scoprire qualche curiosità su di lui.

Matteo Diamante de La pupa e il secchione e viceversa: età, altezza, carriera e vita privata

Nome : Matteo Diamanti

: Matteo Diamanti Età: 31 anni

31 anni Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Data di nascita: 19 aprile 1989

19 aprile 1989 Luogo di nascita: Genova

Genova Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: sparsi su varie parti del corpo



sparsi su varie parti del corpo Profilo Instagram Ufficiale: matteo_diamante_official

Matteo Diamante ha 31 anni ed è di Genova. Prima di partecipare a La pupa e il secchione e Viceversa 2021 ha partecipato al reality Ex on the beach 2020 rivelando di essere stato insieme a più di 300 donne. Matteo, però, ha partecipato anche a Take me out e vanta anche una partecipazione a Uomini e Donne.

Diamante, infatti, è stato un corteggiatore di Sabrina Ghio. Matteo lavora come organizzatore di eventi, vocalist e speaker radiofonico.Su Instagram è seguito da 237mila followers a cui regala spesso foto del suo fisico scolpto. Addominali e pettorali in vista rendono il suo profilo molto seguito.

Attento alla propria immagine, partecipa a La pupa e il secchione e Viceversa per interagire con il mondo delle secchione per poter scoprire il fascino della cultura. Sui social si lascia andare spesso anche a profonde riflessioni.

“È stato un anno diverso, per quanto mi riguarda, ho imparato ad apprezzare il valore delle piccole cose, degli abbracci, dell’amicizia e della collettività.

Grazie alla tv, ai social, ma soprattutto a VOI, dopo aver perso tutto, mi è cambiata la vita drasticamente ( mi scende una lacrima a pensare alla fatica che ho fatto per uscire dal declino in cui mi hanno infilato, ma sono qui ora a raccontarvelo ).

Sono riuscito a farmi conoscere per quello che sono e ve lo dico “ non mi fermerò di certo qua!”, ha scritto l’ultimo giorno del 2020.

Isola dei Famosi 2021

Dopo l’avventura come concorrente de La pupa e il secchione, Matteo, dal 22 aprile, è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. In Honduras è sbarcato con Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò.

Instagram

Matteo può essere seguito su Instagram dove pubblica foto e video della sua vita e del suo lavoro. Attualmente, è seguito da 342mila followers.