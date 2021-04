Hai voglia di uno spuntino fresco che sia anche goloso e poco calorico? Eccone alcuni che ti piaceranno.

La primavera, si sa, fa spesso aumentare la voglia di dolci e di cose buone. E questo, sopratutto quando arriva l’ora dello spuntino può rappresentare un problema. Eppure, esistono diverse alternative che oltre ad essere golose e quindi perfettamente in linea con il periodo sono anche dolci e poco caloriche.

Scopriamone alcuni tra i più semplici da realizzare e godiamoci a pieno uno spuntino diverso, appagante e non dannoso per la linea.

Gli spuntini dolci, freschi e golosi che hanno meno di 100 calorie

Quando la fame o, ancor meglio, la voglia di qualcosa di buono chiama, rispondere nel modo appropriato è sempre molto importante. Ed oggi lo faremo con degli spuntini semplici, freschi, dolci e con poche calorie. Spuntini che sarà più che piacevole gustare anche ogni giorno.

La ricotta light con marmellata di arance. Uno spuntino fresco per il palato e tutto da gustare è quello dato dalla ricotta light da gustare con della marmellata di arance. Una merenda piacevole e golosa che con poche calorie riesce a saziare offrendo un’esperienza di gusto unica.

Un tè freddo con biscotti secchi. I biscotti secchi (ancor meglio se preparati a casa) sono un ottimo modo per effettuare uno spuntino dolce e leggero. Basta unire un tè freddo dolcificato con stevia o eritritolo e aggiungervi tre o quattro biscotti. La merenda sarà pronta per essere gustata.

Il frappé di yogurt e banana. Se hai voglia di qualcosa di fresco e dolce puoi puntare su un frappé da realizzare con yogurt greco e mezza banana. In questo modo si otterrà una merenda dolce e al contempo bilanciata. Perfetta per assaporare qualcosa di fresco che sia anche povero di calorie.

LEGGI ANCHE -> Lo sai che il succo di melograno fa dimagrire? Scopri come assumerlo tutti i giorni

Una fetta di pane integrale con yogurt e marmellata. Unire una fetta di pane integrale con dello yogurt greco senza zucchero e della marmellata fatta in casa rappresenta una merenda bilanciata e sfiziosa. Perfetta per quei pomeriggi in cui si ha voglia di gustare qualcosa di buono e veloce da preparare.

Una coppa di yogurt con banana e cereali. Se hai voglia di qualcosa di diverso che sia dolce e al contempo fresco puoi mixare lo yogurt greco con della banana. Basta congelare il tutto per un po’ ed aggiungervi qualche pezzo di banana ed una manciata di cereali prima di gustarlo e si avrà una merenda dolce al punto giusto per conquistare il palato.

Spesso per poter gustare qualcosa di buono e di goloso non occorre impegnarsi più di tanto. Basta mettere insieme gli ingredienti giusti e si otterrà qualcosa di buono, dolce, fresco e con poche calorie. Il modo perfetto per fare merenda senza problemi.