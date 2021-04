Giulia Salemi, un dettaglio scatena gli haters: “Rosicate meno”

Giulia Salemi è stata attaccata dagli haters per un dettaglio che hanno scovato all’interno di uno dei suoi ultimi scatti online.

Giulia Salemi, da quando ha preso parte per la seconda volta al Grande Fratello Vip, è diventata uno dei personaggi più amati dal popolo della rete. Questo purtroppo, oltre a grandi soddisfazioni, è anche causa di alcuni dispiaceri. In quanto più la propria popolarità aumenta, di conseguenza aumentano anche il numero degli haters.

Ma Giulia questo lo sa bene ed ha le spalle forti. Per questo motivo, di solito, preferisce non rispondere alle polemiche che la vedono protagonista o agli aspri commenti degli haters. A difenderla ci pensano i suoi fedeli sostenitori che non appena hanno visto gli attacchi degli haters su uno dei suoi ultimi post su Instagram sono prontamente intervenuti in suo soccorso, ma che cosa è successo?

Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, Giulia Salemi presenta la sua nuova linea di costumi e nella foto appare più bella e slanciata che mai. Gli haters hanno prontamente notato le sue bellissime gambe lunghe ad hanno insinuato che non sia tutto merito di mamma natura, ma di un bravo grafico che abbia usato su di lei le abili tecniche di Photoshop per farla apparire più alta. Ma sarà realmente così? I fan di Giulia sono convinti dell’esatto contrario e a chi accusa la loro beniamina di fare ricorso al fotoritocco fanno notare un preciso dato che sembrerebbe mandare all’aria tutte le loro accuse.

Haters accusano Giulia Salemi di usare Photoshop: fan insorgono

Gli haters di Giulia Salemi l’hanno accusata di essersi allungate le gambe attraverso Photoshop. In modo tale da poter risultare più alta del solito per promuovere la sua linea di costumi. I fan di Giulia e Pierpaolo hanno però risposto a tono, facendo notare agli odiatori della rete che la loro beniamina non ha assolutamente bisogno di allungarsi le gambe attraverso l’utilizzo di qualche tecnica grafica perché è già alta di suo.

“Giulia è alta 1 e 75 cm senza tacchi” ha fatto notare una sua fan, che avrà sicuramente apprezzato la difesa di Giulia a mamma Fariba all’Isola dei Famosi. “Ha pure i cm, quindi rosicate di meno“ ha aggiunto, trovando un certo consenso da parte degli altri fan e ancora: “Giulia non ha bisogno di ritoccarsi le foto. Le sue gambe sono lunghe al naturale!” ha aggiunto un altro utente della rete, pronto a difendere la propria beniamina che da quando ha preso parte all’ultima edizione del GF Vip viene costantemente criticata dagli haters della rete, che non fanno altro che trovare nuovi pretesti per attaccarla.

Giulia Salemi è stata accusata di ritoccare le sue foto su Instagram per apparire più alta e bella che mai, ma i suoi fedeli sostenitori sono lì pronti a difenderla, facendo notare a chi insinua certe cose che la loro beniamina ha già ereditato l’altezza da madre natura.