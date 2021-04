Paul Gascoigne fa un orribile gesto contro Fariba: la reazione di Giulia Salemi

Paul Gascoigne ha avuto una caduta di stile all’Isola dei Famosi contro Fariba. La reazione di Giulia Salemi non è tardata ad arrivare.

Paul Gascoigne aveva iniziato quest’avventura all’Isola dei Famosi un po’ in sordina. In quanto, fatta eccezione per gli sketch con Awed e alcune volte in cui viene tirato in ballo dagli altri concorrenti, non partecipa molto alle dinamiche che si vengono a creare all’interno del programma.

Nelle scorse ore però l’ex calciatore è finito al centro della polemica per un gesto di dubbio gusto nei confronti di Fariba Tehrani. Che quest’ultima non vada d’accordo con la maggior parte dei naufraghi è ormai diventato un dato di fatto, ma di base, al di là delle incomprensioni caratteriali o delle provocazioni lanciate, dovrebbe restare una certa linea che non bisogna mai superare e ieri l’ex calciatore lo ha fatto.

Paul Gascoigne ha fatto un orribile gesto nei confronti di Fariba all’Isola dei Famosi. Gesto che non è passato inosservato non solo agli occhi del pubblico del piccolo schermo ma anche di Giulia Salemi, figlia della concorrente, che ieri su Twitter ha mostrato tutto il suo sdegno per la vicenda.

Giulia Salemi commenta la caduta di stile di Paul Gascoigne all’Isola

Ma cos’è successo? Come potete vedere dal video pubblicato qui in alto, durante il momento delle nomination, Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi, tra l’altro ieri sono state mandate in onda alcune immagini di lui senza niente addosso, ha confidato ad Ilary Blasi che aveva ben 5 nomi da votare, ma dovendo sceglierne uno ha optato per Fariba e fin qui non c’è assolutamente nulla di male.

Peccato che prima di bruciare la foto della sua compagna di viaggio, l’ex calciatore l’abbia leccata e dopo ha fatto finta di pulirsi il fondoschiena . Sarà forse il suo humor inglese, che non è piaciuto a nessuno, ma il gesto non è di certo passato inosservato. Tant’è che Giulia Salemi, sul suo profilo Twitter, ha commentato così il tutto: “Che schifo, buonanotte”.

Anche il popolo della rete è rimasto piuttosto infastidito da tale gesto ed ha chiesto alla figlia di Fariba di essere in studio per la prossima puntata. In modo tale da poter prendere le difese di sua madre.

Giulia Salemi accoglierà l’appello del pubblico della rete? Probabilmente no. In quanto, come sua madre le ha lasciato vivere quest’esperienza al Grande Fratello Vip, lei farà ugualmente all’Isola dei Famosi, supportandola da casa e senza intromettersi tra le dinamiche del programma ma non si escludono di certo colpi di scena.