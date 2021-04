Look Like Day: ecco il tutorial per imitare il make up di Chiara Ferragni!

Oggi è il look like day, ossia il giorno in cui si imita un look o un make up di un personaggio famoso! La nostra Giulia Mason ha realizzato per noi un make up a prova di Chiara Ferragni. Vediamolo insieme.

Dalle sfilate dell’alta moda a quelle in maschera, dai look più tradizionali ai look principeschi perfino alle varianti animalier: insomma i nostri vip ci hanno abituato a svariati look nel corso negli anni. Oggi insieme alla nostra make up artist Giulia Mason vogliamo mostrarvi quello di Chiara Ferragni!

Lanciatrice di tendenze, imprenditrice digitale e mamma a tempo pieno…Chiara ci ha abituato a make up dalle mille tonalità, dai tocchi più tenuti ai più strong anche se il suo must è da sempre il trucco nude. Vediamo insieme a Giulia Mason come realizzarlo.

Look Like Day: make up dalle tonalità nude come Chiara Ferragni

Quando si parla di tendenze e look da imitare, Chiara Ferragni è una vera lanciatrice di tendenze. Dall’abbigliamento al trucco, l’influencer si mostra sempre impeccabile, diventando una perfetta musa di imitare. La famosa fashion blogger, infatti, è ora sempre più anche beauty influencer. Insieme all’estro della nostra Giulia abbiamo provato a replicare il suo make up in semplici ma efficaci mosse.

Dopo aver preparato bene la base con un primer occhi e un primer viso, essenziali per mettere una stesura ottimale dei prodotti per la base, Giulia ha steso un fondo di Urban Decay e un correttore immancabile di Cliomakeup. Per gli occhi ha utilizzato una palette dai toni soft glam di Anastasia Beverly e un eyeliner di Tarte. Ha arricchito il make up con un blush, illuminante e bronzer oltre che a dare un tocco di colore con una tinta labbra di Kate Von D.

Ecco nel dettaglio i prodotti utilizzati:

✓PRIMER OCCHI: @plouise_makeup_academy

✓PALETTE: soft glam by @anastasiabe…

EYE-LINER: tarteist by @tarte

✓MASCARA: FetishEyes by @patmcgrath

✓PRIMER VISO: unicorn essence [email protected]

✓FONDOTINTA: staynaked by @urbandecay

✓CORRETTORE: oh my love @cliomakeup.shop

✓CONTOUR: cream by @fentybeauty

✓CIPRIA: polvere libera by @hourglass

✓SOPRACCIGLIA : dipbrow, colorazione “dark brown” by @anastasiabeverlyhills

✓BRONZER: hoola by @benefitcosmeticsitaly

✓BLUSH: Colorazione “GINGERLY 201 by @mesauda

✓ILLUMINANTE: strobe fusion by @wycon

✓TINTA LABBRA: rouge by @kvd