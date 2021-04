Tommaso Zorzi smaschera Gilles Rocca: standing ovation del web

Tommaso Zorzi ha smascherato Gilles Rocca all’Isola dei Famosi, ma quest’ultimo gli ha fatto una promessa una volta finito il reality.

Tommaso Zorzi si conferma essere l’opinionista più amato del piccolo schermo degli italiani. In quanto, grazie anche alla sua ironia, riesce sempre a dire quello che pensa senza mai risultare arrogante o maleducato, ma sempre con garbo ed educazione e al tempo stesso a pungere chi si trova di fronte.

Non è difficile, quindi, capire il motivo del suo successo all’Isola dei Famosi. In particolar modo ieri sera quando ha smascherato Gilles Rocca, affermando di trovarlo molto arrogante nei confronti di chiunque non la pensi come lui o segua la sua strada. Il concorrente si è ovviamente difeso dalle critiche dell’opinionista di Ilary Blasi, raccontando che in Honduras c’è molto di più rispetto a quanto viene mandando in onda, facendogli perfino una promessa.

Gilles Rocca ha fatto una promessa a Tommaso Zorzi, ma ci vuole ben altro per addolcirlo e per questo gli utenti della sua rete sono tutti dalla sua parte.

Gilles Rocca fa una promessa a Tommaso Zorzi: “Te lo dimostrerò”

Tommaso Zorzi, che ieri ha lanciato un appello su Instagram, che Gilles Rocca e Vera Gemma siano i due veri leader di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, ma che al tempo stesso lui non sappia rapportarsi in maniera corretta con chi ha un modo di percepire le cose completamente diverso dal suo.

“Io ho sempre espresso buone parole per Vera Gemma e Gilles Rocca, l’unica cosa che devo dire ad essere onesto, e che mi dispiace, è che lui è di un’arroganza sinistra. Hai un modo di parlare che non va bene, non è tollerabile. Sembra che chiunque ce l’abbia con te si macchi quasi di lesa maestà” ha dichiarato Tommaso, ricevendo l’applauso del pubblico in studio.

“Non è così. Forse questo è quello che arriva in Italia, ma io sono stato 3 giorni da solo e quando qualcuno mi stuzzica, o sento che mi parla male alle spalle, dovrei rispondergli con baci e carezze per poi accoltellarlo alle spalle? Se c’è qualcuno che mi manca di rispetto, che sia uomo o donna, glielo dico in faccia. Anche se con arroganza. Ma mi fermo lì, può darsi ci siano delle mie mancanze e chiedo scusa se avete visto dei toni troppo alti però non mi sembra di aver mai mancato di rispetto a qualcuno e se la maggior parte del gruppo qui mi vuole bene è perché forse qui essendo le giornate più lunghe vedono molto altro rispetto a quello che vedete voi lì” si è difeso il concorrente.

“Tu a tratti sei una persona davvero amabile, ma dovresti cercare di smorzare un po’ questi lati qui. E’ un mio consiglio, poi ovviamente puoi fare quello che vuoi” gli ha consigliato Tommaso e la replica del naufrago non è tardata ad arrivare: “Tommy, quando torno ti farò vedere quanto sarò dolce davanti a un piatto di pasta”

Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi si conferma ancora una volta il personaggio giusto su cui puntare sul piccolo schermo. Visto che con garbo e un pizzico di furbizia rivela sempre ciò che pensa.