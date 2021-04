Antonella Clerici e Oliver, un amore senza tempo che continua a vivere nel cuore della conduttrice: le foto più belle.

L’amore di Antonella Clerici per il suo amato cane Oliver non si spegnerà mai. E’ passato qualche anno da quando Oliver non c’è più, ma non passa istante in cui la Clerici non lo ricordi condividendo con i suoi fan le foto degli anni trascorsi al suo fianco.

Oliver, per la Clerici, è stato uno straordinario compagno di vita. Il pubblico di Raiuno aveva imparato a conoscerlo e ad amarlo per le apparizioni a La prova del cuore. Un cucciolo che aveva travolto d’amore la vita della conduttrice che, per gli animali, prova un amore straordinario ed è lo stesso che ha trasmesso anche alla figlia Maelle.

La nostalgia di Antonella Clerici per Oliver: “Mi manchi”

“Questa mattina mi sono svegliata con questa foto ricordo. Ed è subito nostalgia. Mi manchi”, scrive sui social la conduttrice condividendo una foto del suo Oliver scattata qualche anno fa.

Nella foto che vedete qui in alto, invece, la Clerici ricordava l’ultima estate trascorsa con il suo amato Oliver che amava trascorrere le giornate al mare. Oliver è stato un cane amatissimo dalla conduttrice che, a sua volta, ha ricevuto dal suo Oliver un amore smisurato e incondizionato.

Sono tanti i ricordi che Antonella porta nel cuore del suo Oliver con cui ha trascorso anni bellissimi durante i quali è diventata anche mamma della piccola Maelle che amava giocare con lui come potete vedere nella foto qui in basso.

Quando Oliver è venuto a mancare, la Clerici, sui social, gli aveva dedicato le seguenti parole piene di tutto l’amore che proverà per sempre nei suoi confronti.

“Sei stato uno straordinario compagno di vita, con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa […] e ti ho portato nel paradiso dei cani, dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu. Ti porterò sempre nel cuore e non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare così, mentre guardi il mare che amavi così tanto… E ti lascio andare come estremo atto d’amore per te”.