Maelle Martens è la figlia di Antonella Clerici: la conduttrice, in una toccante intervista, ha svelato tutte le cure fatte per averla.

Maelle Martens è l’unica figlia di Antonella Clerici. Follemente innamorata di lei, la conduttrice è una mamma orgogliosa della sua bambina che ha un carattere forte e una grande passione per la cucina. Sui social, infatti, la conduttrice di Raiuno condivide spesso le foto dei piatti che prepara la sua bambina.

In occasione del compleanno della mamma, lo scorso 6 dicembre, infatti, Maelle ha anche preparato una torta speciale per lei. Oggi, mamma e figlia hanno un rapporto speciale e simbiotico, ma riuscire ad averla non è stato facile per la Clerici che, in una toccante intervista rilasciata a Verissimo, ha raccontato tutte le cure a cui si è sottoposta per poter diventare mamma.

Maelle Martens, mamma Antonella Clerici orgogliosa di lei: “E’ una tipa tosta. Facevo le punture prima di andare in onda per averla”

Maelle, nata il 21 febbraio 2009, è il più grande regalo che Antonella Clerici ha ricevuto dalla vita. In una toccante intervista rilasciata a Domenica In nel 2018, la conduttrice, parlando della sua bambina, ha detto:

“Ho fatto molte cure per avere la mia bambina. Mi facevo le punture prima di andare in onda. Prima di Maelle ho anche perso un bambino. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata”.

A Verissimo, invece, nel 2019, ha aggiunto: “Io l’ho avuta quando ormai i giochi sono fatti. Ho fatto tante cure per averla e quando l’ho scoperto è stato il grande regalo della mia vita e sono sicura che c’è lo zampino della mia mamma”.

Mamma Antonella, oggi, non potrebbe essere più felice della bambina che ha avuto e della piccola donna che Maelle sta diventando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

“Me la sto godendo tanto e lei è felicissima. Mi dice che è contenta di stare con me. Ha personalità, è una tipa tosta”, raccontava ancora a Silvia Toffanin. Con la sua bambina e il compagno Vittorio Garrone che non lascerà mai, dunque, Antonella Clerici ha tutto ciò che desiderava. Sui social, la Clerici ricorda spesso i primi anni della sua Maelle pubblicando le foto di alcuni anni fa come quella che vedete qui in basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Un amore unico quello che la conduttrice prova per la sua bambina.