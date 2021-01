I figli, i nostri tanto amati bambini. Forse tendiamo ad essere un po’ troppo pressanti sin dalla loro tenera età. Cosa dobbiamo fare?

Arriva un momento in cui necessariamente dobbiamo fare i conti con la realtà. Noi genitori qualche volta siamo un po’ troppo pesanti e dobbiamo lasciare i giusti spazi ai nostri bambini in modo che comprendano le loro libertà.

Fatto sta che non possiamo assolutamente essere fin troppo “leggeri” e non occuparci della loro tutela, della loro educazione e della loro protezione e crescita. E’ il dovere di noi genitori, così come però dobbiamo comprendere che “nel mezzo c’è la soluzione”.

In che senso tutto ciò? Dobbiamo comprendere quando ed in che modo vanno lasciati i giusti spazi e le giuste libertà senza però essere né ipocriti nei confronti dei nostri bambini e senza mancare di avere fiducia in loro. Vediamo come.

Cosa bisogna fare per lasciare ai propri bambini le giuste libertà e gli spazi

Ecco quindi quali sono tutti i consigli utili per lasciare al proprio bambino gli spazi e le libertà che sono doverose nei suoi confronti senza però dimenticarci del nostro ruolo e del lavoro che dobbiamo svolgere nei suoi confronti.

Assicurarci che abbiano svolto ogni singolo compito della giornata. Questa è la prima cosa che bisogna fare, altrimenti sarà inutile ogni qualsivoglia iniziativa. Senza aver prima adempito ai propri doveri non possono procedere con altro.

Parlarne in modo chiaro con i nostri bambini ed "accordarci". Un termine molto forte vero? Trovare un accordo con i nostri bambini ci suona strano se non impossibile. In realtà dobbiamo agire in questo modo. Parlarne in modo chiaro con il nostro piccolo e dirgli che a determinate condizioni potrà fare alcune cose in maggiore libertà.

Assicuriamoci di alternare momenti di svago con lui facendo attività e giochi assieme con anche momenti di libertà personale per il nostro piccolo. Che siano anche 20 minuti a giocare con i peluche, trenta minuti a guardare un pochino di televisione o col nostro cellulare, sempre consapevole dei pericoli di internet, è utile concedere delle libertà che faranno crescere.

Fate in modo che i momenti di socialità del bambino siano momenti sia di aggregazione ma anche di libertà per il bambino. E' inutile che facciamo giocare il nostro piccolo con altri bambini se poi siamo lì sempre a tenergli "gli occhi addosso".

Fate in modo che conquisti i suoi spazi imparando dai suoi errori. Anche quando si sbaglia è utile che il bambino possa farlo da sé e che non si creino mura che gli impediscano di crescere e conoscere il mondo che ci circonda.

I nostri bambini comportano responsabilità, ma non dobbiamo essere iperprotettivi.