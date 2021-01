Se la paura di ingrassare durante lo smart working è tanta, iniziate a fare attenzione agli spuntini di metà mattinata. Ecco cosa mangiare.

Tantissime sono le persone che fanno smart working, per alcuni offre tantissimi vantaggi perchè protegge maggiormente dal contagio dall’altro invece si limitano i contatti da altre persone.

Infatti per chi vive da solo non è per nulla facile perchè le giornate diventano sempre più noiose e talvolta non è semplice resistere agli attacchi di fame. Il rischio di lavorare da casa è proprio quello di cedere in tentazioni soprattutto tra un pasto e un l’altro.

Sicuramente se si segue una dieta dimagrante sarà il nutrizionista a indicarvi gli spuntini adatti e non troppo calorici. Ma che non segue una dieta è necessario un’alimentazione sana ed equilibrata soprattutto se si è più sedentari perchè non si esce molto da lavoro. E’ necessario porre attenzione a ciò che si mangia particolarmente quando si fanno gli spuntini. Talvolta la voglia di mangiare alimenti poco salutari e ricchi in calorie ci fanno prendere qualche chilo di troppo.

Scopriamo quali sono gli spuntini salutari e leggeri da consumare durante smart working.

Paura di ingrassare durante lo smart working? Ecco gli spuntini salutari e leggeri

Quando si trascorrono diverse ore seduti davanti ad un pc, la tentazione e la voglia di “staccare la spina” coccolandosi con qualche snack sfizioso è del tutto normale. Ma sarebbe importante capire cosa è meglio mangiare per evitare di ritrovarsi con qualche chilo di troppo. Ecco alcuni spuntini salutari da provare a gustare.

1-Yogurt greco: da solo o accompagnato da cereali integrali o frutta fresca, che potete aggiungere all’interno. Un alimento poco apprezzato perchè per molti ha un retrogusto troppo acido ma apporta tanti nutrienti e benefici all’organismo. Contiene tante proteine che hanno un importante valore biologico, poi calcio, vitamina B 12, probiotici e soprattutto contiene meno lattosio. Infatti per i soggetti intolleranti al lattosio possono provarlo, sentite sempre il vostro medico. Rispetto ad uno yogurt normale contendo molte proteine il corpo impiega più tempo per digerirle, quindi aumenta la sazietà.

2- Porridge: sicuramente rispetto agli altri snack si deve preparare, un buon modo per alzarsi dalla sedia e staccare la spina e mettervi subito a prepararlo. Un piatto tipico anglosassone che si prepara con latte, acqua e fiocchi d’avena da arricchire con la frutta e qualche spezia come la cannella.

3-Cioccolato fondente al 70%: un quadrato di cioccolato fondente è di grande aiuto perchè rispetto a quello al latte non solo contiene meno grassi ma è ricco in antiossidanti e polifenoli e per questo apportano benefici alla salute.

4-Macedonia di frutta: sicuramente che si deve generalizzare senza entrare nello specifico perchè dipende dalla stagione. Durante la stagione invernale, provate a preparare un mix di mela tagliata a fettine, la banana a rondelle e a spicchi la pera, con mandarini e arancia e gustate. In estate invece c’è molta scelta una macedonia più ricca potete preparare pesca, albicocca, melone, anguria, e non solo. In inverno riuscite a fare il pieno della vitamina C così da proteggervi anche dai malanni di stagione non solo tenete a bada stanchezza spesso frequente.

5-Bevanda a base di frutta: l’idea di gustare quotidianamente succhi di frutta confezionati non è proprio salutare, scopri il perchè. Potete provare a preparare a casa uno smoothie e frullati non sono contengono conservanti, coloranti e zuccheri aggiunti. Potete preparali con i frutti di stagione.

6- Biscotti con avena: preparate anche voi dei biscotti con i fiocchi di avena, li conservati nei contenitori di latta e li potete così gustare per più giorni. Scoprite come prepararli seguendo la nostra ricetta.

7- Carote e finocchi: due alimenti salutari da sgranocchiare crudi, basta lavarli e asciugarli per bene e poi consumarli a metà mattinata. Sono ricchi di nutrienti, aumentano il senso di sazietà ed aiutano ad allontanare lo stress che spesso colpisce chi è da solo a lavorare in smart working, in particolar modo le donne.

8- Kefir: un alimento molto apprezzato negli ultimi anni spesso presente sulla tavola di molti italiani come sostituti del latte. Si può acquistare liquido e sotto forma di yogurt.

Provate a gustare questi snack salutari durante lo smart working, ma non rinunciate mai a parlarne con un nutrizionista che scuramente saprà indicarvi una dieta mirata e especifica in base allo stile di vita ed età.