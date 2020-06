Dai una sferzata di freschezza alla tua colazione! Ormai il caldo si fa sentire, che ne dici di combatterlo partendo dalla colazione? Oggi ti proponiamo una base di avena (porridge) in una variante che ti farà leccare i baffi.

Prova questa versione alternativa del porridge e non te ne pentirai. Energetico e leggere al contempo, questo overnight porridge con le nocciole renderà la tua prima colazione un portento! Scopri subito la ricetta.

Scopri la ricetta gustosa e fresca di un porridge alternativo alla crema di nocciole

Segui passo passo questa ricetta gustosa composta da un ingrediente speciale del quale abbiamo ampiamente parlato, un alimento straordinario, utile per perdere, per mantenerti in forma e garantirti salute e benessere: l’avena.

L’overnight porridge è un pochino diverso dal classico porridge infatti

Non è che la versione del porridge fredda. Si tratta però di una preparazione diversa da ciò che potreste pensare. Infatti, il porridge non si prepara la sera prima per poi consumarlo freddo il giorno dopo. Si aggiunge all’avena il triplo del suo peso in yogurt e si lascia in frigorifero per una notte in un contenitore chiuso ermeticamente. I lattobacilli dello yogurt incrementeranno la digeribilità dell’avena. (clicca qui per l’articolo completo!)

Di seguito la ricetta grazie all’articolo dedicato di vegolosi.it

Ingredienti

40 g di fiocchi di avena

100 g di yogurt di greco

60 g di bevanda vegetale a scelta

2 cucchiai di sciroppo d’acero

mezzo cucchiaino di semi di chia

Frutta fresca a piacere: fragole, more, kiwi

1-2 cucchiai di crema di nocciole

Preparazione

Mescola in una ciotola l’avena, la bevanda vegetale, lo yogurt greco,lo sciroppo d’acero, i semi di chia, e lascia riposare per una decina di minuti. A composto denso, versa la metà in un barattolo di vetro. Copri la superficie con la frutta a scelta e versate poi l’altra metà, guarnite con altra frutta e crema di nocciole in superficie.

Riponi il vostro vasetto in frigorifero per una notte, al mattino sarà pronto per la tua fresca colazione estiva, sana e nutriente.

