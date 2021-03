Polpette di pane al sugo e non fritte: consigli per un risultato formidabile

Le polpette di pane al sugo sono un piatto tipico della cucina povera ma molto gustoso: ecco i consigli per un risultato formidabile.

Se stai cercando qualche idea per smaltire il pane raffermo ecco una ricetta ideale: le polpette di pane al sugo.

Ottime da consumare come secondo piatto al posto delle classiche polpette di carne le polpette di pane sono altrettanto golose e si preparano con pochi ingredienti: latte, uovam parmigiano o grana grattugiato, e pane naturalmente.

Scopriamo subito la ricetta con i consigli per un risultato formidabile.

Ecco la ricetta delle polpette di pane

Quante volte ci sarà capitato di aver acquistato troppo pane e di non sapere come fare per smaltirlo? E se gettarlo può essere un vero peccato ecco una ricetta ideale per riciclarlo in un piatto squisito per quanto semplice: le polpette di pane al sugo.

Già vi avevamo spiegato i trucchi per fare polpette morbide al punto giusto evitando di commettere alcuni errori, ed ora non ci resta che svelarvi la ricetta di questa variante ma senza carne tipica della cucina povera.

Premesso che esistono più versioni di questa ricetta e che alcuni prima le friggono nell’olio di semi e poi le passano nel sugo, altri nel forno e poi ancora nel pomodoro, noi vogliamo dirvi come fare per non cuocerle affatto prima ma metterle direttamente nella pentola del sugo al pomodoro e cuocerle più velocemente lì.

Un semplice trucco o consiglio che vi permetterà di risparmiare tempo e di ottenere un risultato formidabile. Dopo aver assemblato le polpette basterà metterle una mezz’ora in frigorifero, giusto il tempo di farle compattare così poi da poterle cuocere senza che si rompano durante la cottura nel sugo.

Scopriamo allora ingredienti e preparazione per realizzarle.

Ingredienti

Per le polpette

250 g di pane raffermo

1 bicchiere di latte

2 uova

50 gr di parmigiano o grana

prezzemolo

sale q.b.

pepe q.b.

Per il sugo

300 g di passata di pomodoro

1 cipolla o aglio

olio extravergine q.b.

sale

basilico

Preparazione

Mettiamo il pane in ammollo nel latte finché non riusciamo con le mani a sbriciolarlo. Quando è pronto lo strizziamo bene, sia la mollica che la crosta e lo mettiamo in una ciotola insieme al prezzemolo tritato, le uova e il formaggio grattugiato, un pizzico di sale, e una spolverata di pepe. Mescoliamo bene così da amalgamare gli ingredienti fra di loro.

Quando il composto è pronto iniziamo a formare le polpette che poi andremo a riporre per una mezzora in frigorifero.

Intanto prepariamo il sugo. Prendiamo una cipolla e la tritiamo, quindi la mettiamo con un filo d’olio in una padella e la facciamo imbiondire, a questo punto versiamo la passata di pomodoro e lasciamo cuocere per 10-15 minuti. Possiamo anche sostituire l’aglio alla cipolla, in tal caso lo lasciamo intero. Se lo abbiamo, poi, possiamo aggiungere anche del basilico fresco.

Quando il sugo è pronto togliamo le polpette dal frigo e le versiamo direttamente dentro alla pentola. Facciamo cuocere le polpette di pane dentro al sugo girandole a metà cottura. Lasciamo cuocere per un quarto d’ora almeno quindi serviamo.

Le polpette di pane al sugo, se avanzano, il giorno dopo saranno ancora più buone.